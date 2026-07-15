Камбек 2000-х: Анна Трінчер випустила літній кліп "Маргарита", де зібрала українських зірок

Українська співачка Анна Трінчер презентувала нову літню пісню та яскравий кліп до неї. Головною фішкою роботи став її зірковий склад: Анна запросила на один майданчик знаменитостей, які відтворили колоритну епоху телебачення 2000-х.

У новому відео глядачів зустрічають улюблені ведучі та шоумени у несподіваних ностальгійних образах. Так, відомий шеф-кухар Володимир Ярославський приміряв роль фітнес-тренера, а Григорій Решетнік та Оксана Гутцайт возз'єдналися в кадрі як експресивні ведучі телемагазину. Також яскравими ролями у кліпі відзначилися шоумен Олександр Педан та Дмитро Коляденко.

Головна ідея кліпу – повернути на екрани ту незабутню атмосферу нульових, коли в моді панували тотальна сміливість, яскраві кольори та повна свобода самовираження. В "Маргариті" Трінчер втілила історію про чистий вайб літа, сонця та абсолютного розслаблення. Співачка свідомо відмовилася від глибокої філософії на користь безтурботності, танців та щирої радості, якої зараз так потребує кожен з нас.

Зараз суспільство і тренди диктують нам певну стриманість, правильність та мінімалізм. Але я так сумую за тим часом, коли все було максимально яскравим, виразним, ексцентричним і без жодних рамок! Ми хотіли передати цей вайб, коли люди не боялися бути занадто епатажними. Усі вже настільки звикли шукати в моїх роботах глибокі психологічні підтексти чи драми, що цього разу я вирішила зробити все інакше. "Маргарита" створена для задоволення й танців,

– ділиться Анна Трінчер.

Анна Трінчер – Маргарита: дивіться відео онлайн

За словами співачки, на створення цієї роботи її також надихнула власна аудиторія, яка потребувала драйвових українських треків, під які круто їхати на море чи за місто. Артистка запам’ятала цей запит, тож тепер "Маргарита" має всі шанси стати головним саундтреком літніх подорожей.

До речі, раніше ми зібрали в добірку найкращі пісні про літо, щоб слухати і в навушниках, і в машині.