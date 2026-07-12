24 Канал рекомендує яскраву добірку українських пісень, у яких відчуєте спеку, море і справжній релакс.

Топ пісень про літо

VOLODYMYR DANTES – "Чуєш"

Свого часу пісня отримала статус хіта і лунала чи не з кожного куточка. Навіть подейкували, що артист у деяких рядках згадав свою колишню дружину.

VOLODYMYR DANTES – "Чуєш": слухайте пісню онлайн

Олександр Пономарьов – "Море"

Слова цієї пісні так і манять на найкращий відпочинок з коханою людиною.

Олександр Пономарьов – "Море": слухайте пісню онлайн

Наталка Карпа – "Літо-Літо"

По-справжньому легендарний трек без якого не може обійтись жодна поїздка у найспекотнішу пору року. Мабуть, не існує людини, яка б не наспівувала рядки собі під ніс.

Наталка Карпа – "Літо-Літо": слухайте пісню онлайн

Mad Heads – "А я на морі"

І ще одна пісня зі скарбнички спогадів. Мабуть, бували такі випадки, коли друзям писали одне коротке повідомлення: "А я на морі".

Mad Heads – "А я на морі": слухайте пісню онлайн

Віталій Козловський – "Пінаколада"

Просто уявіть: ви на березі моря або ж відпочиваєте біля басейну, за допомогою парасольки сховались від пекучого сонця, а у руках тримаєте пінаколаду, яка вас охолоджує і ще й додає грайливого настрою. Однак вишенька на торті – перекладена пісня Козловського, яка отримала "друге дихання".

Віталій Козловський – "Пінаколада": слухайте пісню онлайн

DREVO – "Самолітом"

Ще один запальний трек під який захочеться танцювати у будь-яку погоду.

DREVO – "Самолітом": слухайте пісню онлайн

"Тартак" – "Нашеліто"

Молодь 2000-х точно пам'ятає, як цей трек став справжнім вибухом. А кліп, який зняв Тарас Химич, навіть включає бойовий гопак.

"Тартак" – "Нашеліто": слухайте пісню онлайн

Гуцул-Хуліган – "Відвези малу на море"

А цю пісню, мабуть, найбільше обожнюють дівчата. Адже такий натяк чоловікам говорить сам за себе.

Гуцул-Хуліган – "Відвези малу на море": слухайте пісню онлайн

KRISTONKO – "Літо" (feat. The Faino)

Артистка відзняла кліп на березі Чорного моря, що тільки додало вайбу цій пісні. Вмикайте на всю гучність і насолоджуйтесь яскравим треком.

KRISTONKO – "Літо" (feat. The Faino): слухайте пісню онлайн

АНТИТІЛА – "Лови момент"

Влучна пісня з літніми нотками, яка прямо говорить, що не можна втрачати емоції, а потрібно насолоджуватись кожною миттю.

АНТИТІЛА– "Лови момент" (feat. The Faino): слухайте пісню онлайн

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