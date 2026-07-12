24 Канал рекомендует яркую подборку украинских песен, в которых вы почувствуете жару, море и настоящий релакс.

Топ песен о лете

VOLODYMYR DANTES – "Чуєш"

В свое время песня стала хитом и звучала чуть ли не из каждого уголка. Даже ходили слухи, что артист в некоторых строчках упомянул свою бывшую жену.

VOLODYMYR DANTES – "Чуєш": слушайте песню онлайн

Александр Пономарев – "Море"

Слова этой песни так и манят на лучший отдых с любимым человеком.

Александр Пономарев – "Море": слушайте песню онлайн

Наталья Карпа – "Літо-Літо"

По-настоящему легендарный трек, без которого не обойтись ни в одной поездке в самое жаркое время года. Пожалуй, нет ни одного человека, который бы не напевал эти строчки про себя.

Наталка Карпа – "Літо-Літо": слушайте песню онлайн

Mad Heads – "А я на морі"

И еще одна песня из сокровищницы воспоминаний. Наверное, бывали такие случаи, когда друзьям писали одно короткое сообщение: "А я на море".

Mad Heads – "А я на морі": слушайте песню онлайн

Виталий Козловский – "Пінаколада"

Просто представьте: вы на берегу моря или отдыхаете у бассейна, с помощью зонтика укрылись от палящего солнца, а в руках держите пинаколаду, которая вас охлаждает и еще и придает игривое настроение. Однако вишенка на торте – переведенная песня Козловского, которая обрела "второе дыхание".

Виталий Козловский – "Пінаколада": слушайте песню онлайн

DREVO – "Самолітом"

Еще один зажигательный трек, под который захочется танцевать в любую погоду.

DREVO – "Самолітом": слушайте песню онлайн

"Тартак" – "Наше літо"

Молодежь 2000-х точно помнит, как этот трек стал настоящим хитом. А клип, снятый Тарасом Химичем, даже включает боевой гопак.

"Тартак" – "Наше літо": слушайте песню онлайн

Гуцул-Хулиган – "Відвези малу на море"

А эту песню, пожалуй, больше всего обожают девушки. Ведь такой намек мужчинам говорит сам за себя.

Гуцул-Хулиган – "Відвези малу на море": слушайте песню онлайн

KRISTONKO – "Літо" (feat. The Faino)

Артистка сняла клип на берегу Черного моря, что только добавило вайба этой песне. Включайте на полную громкость и наслаждайтесь ярким треком.

KRISTONKO – "Літо" (feat. The Faino): слушайте песню онлайн

АНТИТИЛА – "Лови момент"

Точная песня с летними нотками, которая прямо говорит, что нельзя терять эмоции, а нужно наслаждаться каждым мгновением.

АНТИТИЛА – "Лови момент" (feat. The Faino): слушайте песню онлайн

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