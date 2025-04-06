Неправильно говорити такі речі, – Трінчер потрапила у скандал через коментар про місто Бережани
- Анна Трінчер потрапила у скандал через коментар про Бережани, назвавши його "містом сільського типу з однією вулицею", що викликало критику від місцевих жителів та мера міста.
- Співачка перепросила за свої слова, пояснивши, що не мала на меті принизити місто, а лише порівняла його розмір з Києвом.
- Мер Бережан висловив розчарування, зазначивши, що такі заяви можуть негативно вплинути на туристичну привабливість міста.
Співачка Анна Трінчер схарактеризувала Бережани як "місто сільського типу, де всього одна вулиця". Ця заява викликала шквал критики від місцевих жителів.
Зокрема, на слова виконавиці відреагував мер Бережан. До того ж інцидент прокоментувала й сама Трінчер. Повідомляє Show 24 з посиланням на "Суспільне.Тернопіль".
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Так, про Бережани, місто в Тернопільській області, Анна висловилась в одному з випусків проєкту "Перепрошую". Артистка жила там на початку повномасштабного вторгнення.
Воно (місто – 24 Канал) відчувається як місто сільського типу, тому що там одна вулиця. Одна,
– сказала тоді співачка.
Мер Бережан Ростислав Бортник висловив розчарування заявою Трінчер.
Бережани з розпростертими руками прийняли Анну Трінчер, коли вона втікала від війни. Неправильно говорити такі речі про місто, де вона проживала певний час. Мене це обурило не лише як очільника громади, але і як бережанця. Ця інформація неправдива,
– зазначив Бортник.
Він також підкреслив, що подібні публічні заяви можуть негативно вплинути на туристичну привабливість Бережан.
Скандал з Анною Трінчер: дивіться відео онлайн
Як на цю критику відреагувала Анна Трінчер
Співачка перепросила за свої слова.
Хочу одразу сказати, що це було некоректно з мого боку, і я щиро прошу вибачення за непорозуміння. Моєю метою не було принизити місто, а лише звернути увагу на те, що воно не таке велике, порівняно з Києвом,
– зазначила Анна в коментарі журналістам.
Вона пояснила, що насправді висміювала себе та свою непідготовленість до евакуації на початку війни, а не місто, яке її прихистило.
Трінчер також додала, що той уривок з відео вже вирізали з випуску шоу.
Зауважимо, нещодавно стало відомо, що будинок колишнього чоловіка Анни Трінчер, блогера Олександра Волошина, пограбували в Польщі.