Show24 Українські зірки Буду нічним кошмаром: Анна Трінчер відповіла на слова Волошина про їхній розрив
13 жовтня, 09:33
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Буду нічним кошмаром: Анна Трінчер відповіла на слова Волошина про їхній розрив

Марта Ярова

Анна Трінчер прокоментувала слова колишнього чоловіка Олександра Волошина, який натякнув, що сумує за нею. Співачка заявила, що забути її буде непросто, а в іншій розмові зізналася, що зараз закохана.

Артистка стала першою гостею формату "Що там пишуть" у програмі "Ближче до зірок". Їй запропонували без підготовки відреагувати на публікації про себе. Серед них були й новини про ексчоловіка, який висловив жаль через їхнє розставання.

У відповідь Анна заговорила про власні амбіції. Вона налаштована працювати й розвиватися, тож її пісні та поява на екранах ще нагадуватимуть про неї колишньому.

Я завжди буду працювати, я завжди буду розвиватися. Ви просто не зможете прокинутися, не побачивши мене на екранах, не почувши мою пісню, не побачивши мене в чартах. Я буду завжди нагадувати про себе. Я буду ваш нічний кошмар,
– заявила Трінчер.

Анна Трнінчер про колишнього чоловіка / скриншот з відео

Водночас співачка поділилася новиною про особисте життя. У відео, яке опублікував в інстаграмі Віталій Козловський, артисти обговорили кохання. Коли артист запитав, чи закохана вона зараз, Трінчер відповіла ствердно "Так". 

А тим часо Олена Світлицька розкрила, які стосунки в Цимбалюка з її доньками та пояснила, чому вони живуть окремо.


 

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