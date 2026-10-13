Буду нічним кошмаром: Анна Трінчер відповіла на слова Волошина про їхній розрив

Анна Трінчер прокоментувала слова колишнього чоловіка Олександра Волошина, який натякнув, що сумує за нею. Співачка заявила, що забути її буде непросто, а в іншій розмові зізналася, що зараз закохана.

Артистка стала першою гостею формату "Що там пишуть" у програмі "Ближче до зірок". Їй запропонували без підготовки відреагувати на публікації про себе. Серед них були й новини про ексчоловіка, який висловив жаль через їхнє розставання.

У відповідь Анна заговорила про власні амбіції. Вона налаштована працювати й розвиватися, тож її пісні та поява на екранах ще нагадуватимуть про неї колишньому.

Я завжди буду працювати, я завжди буду розвиватися. Ви просто не зможете прокинутися, не побачивши мене на екранах, не почувши мою пісню, не побачивши мене в чартах. Я буду завжди нагадувати про себе. Я буду ваш нічний кошмар,

– заявила Трінчер.

Анна Трнінчер про колишнього чоловіка / скриншот з відео

Водночас співачка поділилася новиною про особисте життя. У відео, яке опублікував в інстаграмі Віталій Козловський, артисти обговорили кохання. Коли артист запитав, чи закохана вона зараз, Трінчер відповіла ствердно "Так".

А тим часо Олена Світлицька розкрила, які стосунки в Цимбалюка з її доньками та пояснила, чому вони живуть окремо.



