Артистка стала первой гостьей рубрики "Что там пишут" в программе"Ближе к звездам". Ей предложили без подготовки отреагировать на публикации о себе. Среди них были и новости об бывшем муже, который выразил сожаление по поводу их расставания.

В ответ Анна заговорила о своих амбициях. Она настроена работать и развиваться, поэтому ее песни и появление на экранах еще будут напоминать о ней бывшему.

Я всегда буду работать, я всегда буду развиваться. Вы просто не сможете проснуться, не увидев меня на экранах, не услышав мою песню, не увидев меня в чартах. Я всегда буду напоминать о себе. Я буду вашим ночным кошмаром,

– заявила Тринчер.

Анна Трнинчер о бывшем муже / скриншот из видео

В то же время певица поделилась новостью о личной жизни. В видео, которое опубликовал в инстаграме Виталий Козловский, артисты обсудили любовь. Когда артист спросил, влюблена ли она сейчас, Тринчер ответила утвердительно: "Так".

А тем временем Елена Светлицкая рассказала, ч какие отношения у Цимбалюка с ее дочерьми и и объяснила, почему они живут отдельно.