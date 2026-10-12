В интервью для программы "Ближе к звездам" она рассказала о том, как ее возлюбленный общается с ее дочерьми от первого брака. Также артистка объяснила, почему они с Тарасом пока не живут вместе.

Елена рассказала, что Цимбалюк уже нашел общий язык с ее детьми. Актер с удовольствием проводит время с десятилетней Верой и пятилетней Марийкой.

Тарас дружит с ними, общается. Они постоянно играют в PlayStation. Особенно с Верой. Марийка тоже хотела бы попасть в их "тусовку", но пока у нее это не очень получается. Вот с Марийкой у них вообще какой-то особый свой вайб. Она его очень любит, постоянно признается ему в любви,

– поделилась актриса.

В то же время Елена подчеркнула, что пока не перекладывает на любимого ответственность за воспитание дочерей.

Елена Светлицкая с дочерьми / Фото из инстаграма актрисы

Отдельно Светлицкая поделилась своим взглядом на то, как должны строиться отношения между ее любимым и детьми.

Знаете, всегда говорят, что в первую очередь мужчина должен найти общий язык с детьми, если у женщины есть дети. Но ведь это не так. Я же строю отношения с ним, он строит отношения со мной. Мои дети, они все равно когда-нибудь вырастут и начнут строить свою жизнь. А я останусь с мужем. Он строит отношения не с моими детьми,

– пояснила актриса.

Почему Светлицкая и Цимбалюк живут отдельно

Актриса также рассказала, что они с Цимбалюком пока не живут под одной крышей. По ее словам, они проводят время как у нее, так и у него дома. Такой формат отношений ее вполне устраивает.

Сейчас актриса не скрывает своих чувств к любимому в публичных комментариях. Она назвала Цимбалюка верным мужчиной и призналась, что не ревнует его к поклонницам. По мнению Елены, между ними особая связь, которая не повторится с другим человеком.

Он такой однолюб, таких еще надо поискать. Ловелас только для меня. Для меня это лучший мужчина, который может быть для той сформировавшейся Аленки, которая есть сейчас,

– добавила актриса.

Светлицкая также рассказала, что Цимбалюк часто радует ее цветами, подарками и предложениями совместных путешествий. По словам актрисы, любимый сам проявляет инициативу и не нуждается в дополнительных просьбах или намеках, что для нее очень ценно.

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Ранее и сам Тарас Цимбалюк высказался об отношениях с Еленой Светлицкой.