Відверто і сміливо: Анна Трінчер вразила пристрасним кліпом на пісню "Півонії"

Сьогодні, 25 липня, Анна Трінчер презентувала трек "Півонії". Співачка також випустила кліп, режисером якого став креативний продюсер, режисер-постановник і кліпмейкер Герман Нєнов.

Нова відверта пісня Трінчер – про миттєве тяжіння з першого погляду. Про зв'язок між людьми, який складно пояснити словами, повідомляє Show 24.

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Трек "Півонії" – про пристрасний потяг, який живе між тілом, уявою і бажанням. Про жінок, присутність яких залишається в пам'яті як дотик, аромат чи погляд. Пісня ніби фіксує мить, коли виникає симпатія, а у голові – вже ціла історія з фантазіями, близькістю, уявним діалогом двох тіл і енергій.

Буває, між людьми виникає щось незрозуміле, але таке сильне, що аж перехоплює подих. Своєю піснею "Півонії" я хотіла передати саме той момент, коли фантазія й реальність зливаються в одне. А ще ця пісня для того, аби кожна жінка відчула себе тією самою – незабутньою, бажаною та особливою. Тією, про яку мріють і яку згадують,

– сказала Анна Трінчер.

"Півонії" – композиція про магнетизм, в якому жінка не боїться жити на повну, глибоко відчувати й хотіти більшого. Вона, як аромат квітки, що залишається на шкірі та несподівано згадується посеред дня.

Анна Трінчер – "Півонії": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

"Кліп і пісня – неймовірні. Сьогодні буду слухати цілий день. Кожна пісня – це насолода для душі".

"Дивлюсь і не вірю – яка ти стала доросла, цілісна, справжня. Кожен кліп, кожна пісня – це не просто музика, це ти. І саме тому ми тебе так любимо. Пишаюсь тобою дуже!"

"Ця пісня – не просто музика, а ціла історія, яку хочеться слухати знову і знову. "Півонії" – це любов у звуках".

"Цей кліп – як поезія в русі. Кожен кадр, кожна нота наповнені емоцією та глибиною. Аня Трінчер передає такі щирі почуття, що мурашки по шкірі. "Півонії" – це про любов, ніжність і біль, який ми всі колись відчували. Дякую за таку красиву історію!"

"Півонії" – це ніжність, сила і справжні емоції, які торкаються душі".

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