"Пінаколада" з "Маргаритою": Трінчер і Козловський здивували незвичним дуетом

Співачка Анна Трінчер та Віталій Козловський здивували шанувальників спільним виступом на сцені My Music Hall.

Артисти об'єднали свої популярні пісні "Пінаколада" та "Маргарита" в один номер. Відео з концерту Трінчер опублікувала в інстаграмі.

Як виявилося, спочатку виконавці планували записати повноцінний дует. Пісня Анни Трінчер "Маргарита" мала стати спільною роботою з Віталієм Козловським. Однак під час роботи артисти зрозуміли, що композиція звучить не так, як вони хотіли. Тому вирішили поки відкласти ідею спільної пісні та повернутися до неї з іншим треком. Водночас від задуму виступити разом не відмовилися.

Зрештою, артисти знайшли інший спосіб об'єднати свої творчі роботи. На сцені My Music Hall вони виконали спільний номер, у якому поєднали хіти "Пінаколада" та "Маргарита". "Суміш неземна", – написала Анна Трінчер під відео.

До слова, нещодавно ще один музичний сюрприз глядачам влаштувала співачка Камалія. Під час виступу в Житомирі вона заспівала а капела разом зі своєю мамою Інною Петрівною.