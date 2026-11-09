"Пинаколада" с "Маргаритой": Тринчер и Козловский удивили необычным дуэтом

Артисты объединили свои популярные песни "Пинаколада" и "Маргарита" в один номер. Видео с концерта Тринчер опубликовала в инстаграме.

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Как оказалось, изначально исполнители планировали записать полноценный дуэт. Песня Анны Тринчер "Маргарита" должна была стать совместной работой с Виталием Козловским. Однако в ходе работы артисты поняли, что композиция звучит не так, как они хотели. Поэтому решили пока отложить идею совместной песни и вернуться к ней с другим треком. В то же время от замысла выступить вместе не отказались.

В итоге артисты нашли другой способ объединить свои творческие усилия. На сцене My Music Hall они исполнили совместный номер, в котором объединили хиты "Пинаколада" и "Маргарита". "Неземная смесь", – написала Анна Тринчер под видео.

К слову, недавно во время выступления в Житомире Камалия спела а капелла вместе со своей мамой Инной Петровной.