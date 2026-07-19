Її пам'ятають з часів "Ревізора": де зараз колишня шеф-редакторка Анна Жижа

Анна часто залишалась за кадром, однак її робота була важливою для проєкту "Ревізор". За час її "каденції" змінилось чимало головних ведучих, а згодом і сама вона пішла з "Нового каналу".

Оскільки Анна зростала у творчій родині, то не дивно, що обрала собі медійну професію. Далі у матеріалі 24 Канал розповість, де телеведуча зараз і чи планує повертатись на екрани.

Як Анна Жижа стала відомою

Після школи вона пішла навчатись викладача англійської мови, однак поклик до журналістики був гучнішим. Її медійний шлях почався у 1999 році у громадському об'єднанні Internews Ukraine. У 2003 – отримала роботу на телеканалі "Тоніс", а через рік стала ведучою.

У 2008 уже була шеф-редакторкою ранкового шоу "Підйом", а потім стала частиною проєкту "Ревізор". Вона відповідала за всю креативну складову, і вважає, що це її гордість.

Програма "Ревізор" / Фото "Нового каналу"

Та на цьому Жижа не зупинилась. Вона вела програми "Репортер" і "Абзац!", а у 2019 році ухвалила важливе рішення – піти з "Нового каналу".

Перед початком повномасштабної війни вийшов перший випуск нової програми "Ревізори на порозі". Анна створила цей проєкт разом із Вікторією Бурдуковою. Для кожного випуску обирали три готелі України, а готельєри "ходили в гості", оцінюючи конкурентів.

Та 24 лютого 2022 року все змінило. З очевидних причин знімання зупинили.

Анна Жижа у проєкті "Ревізори на порозі" / Фото "Нового каналу"

Чи буде новий сезон програми "Ревізор"

Телеведуча не виключає, що після закінчення війни дійсно може з'явитись новий сезон проєкту.

Коли закінчиться війна і ми всі будемо в нормі, український ресторанний бізнес знову потребуватиме тонусу, і програма "Ревізор" якнайкраще може це надати,

– зазначила знаменитість.

Однак, на її думку, має бути оновлений формат з урахуванням нових реалій. Сама Анна не планує повертатись у проєкт, адже емоційні гойдалки, які довелось пережити під час знімань, залишили свій слід у душі.

Як зараз виглядає Анна Жижа / Скриншот з відео

Де зараз Анна Жижа і чим вона займається

Сьогодні медійниця обрала інший вектор роботи, який пов'язаний з виробництвом фільмів і серіалів. Станом на 2025 рік вона зняла п'ять серіалів, серед яких і гучний "Потяг" (стрічка отримала головний приз на італійському серіальному фестивалі).

А якщо когось цікавить тема особистого життя Анни, то тут готуйтесь до розчарування, адже жінка ніколи не говорила на цю тему публічно.

Цікаво, що у грудні 2025 року Ольга Фреймут заговорила про повернення легендарного "Ревізора". Це одне із головних бажань ведучої.