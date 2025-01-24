Вона була неймовірною, – українські блогери зі сльозами відреагували на загибель Анни Жук

Харківська блогерка Анна Жук загинула в автокатастрофі. Її друзі та колеги з болем висловлюються про втрату та показують архівні спільні фото.

Загибель Анни Жук в ДТП стала страшною та несподіваною звісткою для її близьких та рідних. Українські блогери вшанували пам'ять колеги на своїх сторінках, ділячись емоціями, листуваннями та спільними фото, передає 24 Канал.

Важливо Виховувала трьох дітей та допомагала ЗСУ: чим відома Анна Жук, яка загинула в ДТП

Олена Мандзюк показала повідомлення від Анни, в якому блогерка дякує їй за все, що вона робить для Харкова та України.



Блогери про втрату / Фото з інстаграм-сторіз

Блогерка та флористка Анастасія Скальницька зізналась, що не може повірити у втрату.

Я просто не хочу в це вірити! Ти була людина з дуже великим серцем. Я просто не можу повірити в це. У машині була дитина, вона жива. Господи, ну чому…

– написала Анастасія.

Анастасія Скальницька про втрату / Фото з інстаграм-сторіз

Блогерка Баба Даша проїжджала повз місце, де сталась моторошна аварія. Лиш згодом вона дізналась, що внаслідок цього ДТП загинула Анна.

Баба Даша про втрату / Фото з інстаграм-сторіз

Стася Макєєва через втрату скасувала день народження доньки.



Блогери про втрату / Фото з інстаграм-сторіз

Юля Верба, яка приїхала на день народження доньки Стасі Макєєвої, теж засмучена новиною. Вона не знала Анни особисто, але спілкувалась з нею в соцмережах.

"Сьогодні світ забрав дуже світлу і добру людину, Анічку. Серце розривається, троє синів залишилися без мами. Я не знала Аню особисто, але вона три роки відписувала мені на сторіз, підтримувала, коли блокували сторінки й навіть радила, які памперси кращі. Дуже шкода. Цінуймо кожен день. Ніколи не знаєш, коли вийдеш з дому і більше не повернешся", – написала блогерка.

Олег Машуковський був шокований звісткою про смерть Анни Жук.

Я просто не можу в це повірити. У мене просто ступор. Друзі, це правда, я дуже хотів би, щоб це була неправда. Аня була неймовірною людиною,

– написав блогер.



Блогери про втрату / Фото з інстаграм-сторіз

Кіріл Скачков мав зустрітися з Анною незабаром.



Блогери про втрату / Фото з інстаграм-сторіз

Анна Алхім зі сльозами на очах відреагувала на новину.

Блогерка Ольга Фільова не змогла стримати сліз.

Харківська блогерка Анна Жук загинула в автокатастрофі, що сталась у Полтавській області. Жінка виховувала трьох дітей, активно допомагала ЗСУ, брала участь у проєктах на підтримку жінок.