Show24 Українські зірки Зірка "Скаженого весілля" Арам Арзуманян опинився в лікарні та розповіла про свій стан
26 серпня, 13:35
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Зірка "Скаженого весілля" Арам Арзуманян опинився в лікарні та розповіла про свій стан

Софія Хомишин

Зірка комедії "Скажене весілля" Арам Арзуманян опинився в лікарні після операції. Актор уже вийшов на зв'язок із шанувальниками та показав, як почувається.

Артист опублікував свіже фото з лікарняного ліжка. Публікацію він поширив в інстаграмі.

 На знімку Арам щиро усміхається, що одразу заспокоїло фанатів і дало зрозуміти – все пройшло успішно. 

Операція минула, тепер можна поїсти,
– з притаманним йому гумором підписав кадр актор. 

Арам Арзуманян показався в лікарні після операції / Скриншот з інстаграм-сторіс

Судячи з фото, операцію проводили на нозі. Ймовірно, вона пов'язана з травмою, яку Арам отримав нещодавно просто під час вистави. Тоді актор серйозно пошкодив ногу на сцені. 

До слова, це не перша травма актора. Торік він також потрапив до лікарні після падіння в оркестрову яму під час вистави. 

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