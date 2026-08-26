Зірка "Скаженого весілля" Арам Арзуманян опинився в лікарні та розповіла про свій стан

Зірка комедії "Скажене весілля" Арам Арзуманян опинився в лікарні після операції. Актор уже вийшов на зв'язок із шанувальниками та показав, як почувається.

Артист опублікував свіже фото з лікарняного ліжка. Публікацію він поширив в інстаграмі.

На знімку Арам щиро усміхається, що одразу заспокоїло фанатів і дало зрозуміти – все пройшло успішно.

Операція минула, тепер можна поїсти,

– з притаманним йому гумором підписав кадр актор.

Арам Арзуманян показався в лікарні після операції / Скриншот з інстаграм-сторіс

Судячи з фото, операцію проводили на нозі. Ймовірно, вона пов'язана з травмою, яку Арам отримав нещодавно просто під час вистави. Тоді актор серйозно пошкодив ногу на сцені.

До слова, це не перша травма актора. Торік він також потрапив до лікарні після падіння в оркестрову яму під час вистави.