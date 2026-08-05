Аріана Гранде несподівано оголосила про паузу у кар'єрі

Аріана Гранде незабаром тимчасово зникне з публічного простору.

Після завершення Eternal Sunshine Tour співачка візьме паузу, про що її команда розповіла виданню PEOPLE. Представники артистки також пояснили, чому вона ухвалила таке рішення.

Тур стартував 6 червня 2026 року в Oakland Arena в Окленді та став п'ятим концертним і четвертим аренним проєктом у кар'єрі виконавиці. Він присвячений сьомому студійному альбому Eternal Sunshine і його розширеному перевиданню Brighter Days Ahead 2025 року, а завершитися має 1 вересня на лондонській O2 Arena.

У заяві команди Гранде йдеться, що після завершення гастролей вона відмовиться від публічної роботи та світських виходів, які останнім часом дедалі частіше ставали приводом для обговорень її зовнішності та стану здоров'я. Саме цей тиск, за словами представників співачки, і підштовхнув її до рішення взяти відпочинок.

Вона з нетерпінням чекає можливості завершити тур на позитивній ноті – здоровою, щасливою та задоволеною. Після цього Аріана планує взяти заслужену паузу від публічної роботи й світських заходів, адже саме вони стали причиною постійної та надмірної уваги до її особистого життя,

– зазначили представники артистки.

Зміни торкнулися не лише музичних планів артистки. Стало відомо, що Гранде також більше не братиме участі в постановці Sunday in the Park with George, яку планували показати наступного літа в лондонському Barbican Centre

Продюсери мюзиклу підтвердили це рішення і зазначили, що розуміють, наскільки непросто воно далося співачці. Водночас вони запевнили, що проєкт не скасовують: постановка має відкритися в Barbican влітку 2027 року, а новий акторський склад оголосять згодом.

Нагадаємо, 31 липня Аріана Гранде випустила альбом Petal і того ж дня представила кліп на однойменну пісню.

Аріана Гранде – Petal: дивіться кліп онлайн

Після прем'єри в соцмережах знову активізувалися обговорення зовнішності співачки та її стану здоров'я, що, ймовірно, і стало останньою краплею перед оголошенням про паузу.

До речі, раніше ми розповідали, чому Аріану Гранде порівнюють з Jerry Heil.