Повернулася до колишнього через 10 років: Аріана Гранде замилувала мережу фото з коханим

Американська попзірка Аріана Гранде потішила шанувальників рідкісними спільними фото зі своїм бойфрендом Рікі Альваресом.

Романтичні кадри співачка опублікувала в інстаграмі, додавши їх у свіжу добірку з милими світлинами собак, домашніми селфі та буденними моментами.

На одному зі знімків 33-річна Аріана та 35-річний Рікі тепло обіймаються й ніжно дивляться одне одному в очі. На іншому – артистка цілує коханого в чоло під час відпочинку в затишному закладі.

До речі, чутки про те, що пара знову разом, ширилися ще з липня, а наприкінці літа вони остаточно підтвердили свій роман.

Цікаво, що історія їхніх стосунків триває вже майже десять років. Вони познайомилися ще у 2015 році, коли Рікі танцював у балеті виконавиці під час її туру Honeymoon Tour. Тоді роман тривав усього близько року – пара розійшлася, але змогла зберегти дружнє спілкування.

У 2018-му Аріана навіть присвятила екскоханому рядки у своєму хіті Thank U, Next: "Я написала кілька пісень про Рікі. Тепер слухаю їх і сміюся".

Проте через роки почуття спалахнули знову. Влітку закоханих помітили разом перед одним із концертів туру Eternal Sunshine, а невдовзі Рікі почав постійно підтримувати співачку за лаштунками.

Справжнім фурором для фанатів став липневий концерт у Брукліні. Просто на сцені Аріана змінила відомі рядки своєї пісні та заспівала: "Я написала кілька пісень про Рікі. Ми завжди знаходимо шлях назад одне до одного".

Одразу після цього інсайдери видань People та TMZ підтвердили: зірки дійсно відновили стосунки. За словами оточення пари, закохані вирішили не квапити події, а просто насолоджуватися часом разом.

До того ж нещодавно Аріана оголосила, що бере тимчасову паузу в музиці, тож тепер може повністю присвятити себе особистому життю.