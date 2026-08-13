Річ у тім, що 12 серпня Аріана Гранде опублікувала в інстаграмі два спільні фото з Рікі Альваресом. Публікація з'явилася у форматі каруселі, а співачка додала до неї лише кілька емодзі.

Аріана Гранде та Рікі Альварес / Фото з інстаграму співачки

Аріана Гранде та Рікі Альварес / Фото з інстаграму співачки

Це сталося після того, як у липні західні ЗМІ з посиланням на інсайдерів повідомили, що Гранде та Альварес знову зустрічаються. Тоді джерела зазначали, що пара не поспішає і лише поступово відновлює стосунки.

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Що відомо про стосунки Аріани Гранде та Рікі Альвареса?

Гранде та Альварес познайомилися у 2015 році, коли він працював танцівником на її Honeymoon Tour. Того ж року між ними почалися романтичні стосунки. Вони зустрічалися близько року, перш ніж розійтися у 2016-му, однак після розриву зберегли дружні стосунки.

У 2018 році Аріана згадала Рікі у своєму хіті Thank U, Next, заспівавши: "Я написала кілька пісень про Рікі. Тепер слухаю їх і сміюся".

Через роки їхні стосунки знову опинилися під прицілом шанувальників. У червні 2026 року Гранде та Альвареса сфотографували разом в Техасі напередодні одного з концертів її Eternal Sunshine Tour. Вони вечеряли в компанії друзів, коли співачка святкувала свій день народження.

Згодом Рікі почав частіше з'являтися поруч із Гранде під час її концертного туру. А 13 липня Аріана сама підігріла чутки про їхнє возз'єднання. Під час концерту в Брукліні вона змінила рядок про Рікі у Thank U, Next, цього разу заспівавши: "Я написала кілька пісень про Рікі. Ми завжди знаходимо шлях назад одне до одного".

Вже наступного дня джерела підтвердили People та TMZ, що Аріана Гранде та Рікі Альварес знову разом. Інсайдери наголошували, що пара не поспішає і поки дуже повільно розвиває стосунки.

16 липня закоханих вперше сфотографували разом після новин про возз'єднання. Вони гуляли Центральним парком у Нью-Йорку, обіймаючи одне одного.

До речі, раніше Аріана Гранде також несподівано оголосила про паузу у кар'єрі.