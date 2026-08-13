Дело в том, что 12 августа Ариана Гранде опубликовала в инстаграме две совместные фотографии с Рики Альваресом. Публикация появилась в формате карусели, а певица добавила к ней лишь несколько эмодзи.

Ариана Гранде и Рики Альварес / Фото из инстаграма певицы

Ариана Гранде и Рики Альварес / Фото из инстаграма певицы

Это произошло после того, как в июле западные СМИ со ссылкой на инсайдеров сообщили, что Гранде и Альварес снова встречаются. Тогда источники отмечали, что пара не торопится и лишь постепенно восстанавливает отношения.

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Что известно об отношениях Арианы Гранде и Рики Альвареса?

Гранде и Альварес познакомились в 2015 году, когда он работал танцором на ее Honeymoon Tour. В том же году между ними завязались романтические отношения. Они встречались около года, прежде чем расстались в 2016-м, однако после разрыва сохранили дружеские отношения.

В 2018 году Ариана упомянула Рики в своем хите Thank U, Next, спев: "Я написала несколько песен о Рики. Теперь слушаю их и смеюсь".

Спустя годы их отношения вновь оказались в центре внимания поклонников. В июне 2026 года Гранде и Альвареса сфотографировали вместе в Техасе накануне одного из концертов ее Eternal Sunshine Tour. Они ужинали в компании друзей, когда певица отмечала свой день рождения.

Впоследствии Рики стал чаще появляться рядом с Гранде во время ее концертного тура. А 13 июля Ариана сама подогрела слухи об их воссоединении. Во время концерта в Бруклине она изменила строку о Рики в песне Thank U, Next, на этот раз спев: "Я написала несколько песен о Рики. Мы всегда находим путь обратно друг к другу".

Уже на следующий день источники подтвердили People и TMZ, что Ариана Гранде и Рики Альварес снова вместе. Инсайдеры отмечали, что пара не торопится и пока очень медленно развивает отношения.

16 июля влюбленных впервые сфотографировали вместе после новостей о воссоединении. Они гуляли по Центральному парку в Нью-Йорке, обнимая друг друга.

Кстати, ранее Ариана Гранде также неожиданно объявила о паузе в карьере.