Український співак Артем Пивоваров підігрів чутки про те, що вперше став батьком.

Артист опублікував в інстаграм-сторіз кадр із грою GTA 6, проте увагу шанувальників привернув святковий декор на задньому тлі – рожеві та блакитні кульки. На це звернув увагу один із фан-акаунтів музиканта в Threads.

Користувачі мережі одразу припустили, що кульками прикрасили оселю до повернення коханої артиста Дар'ї з пологового будинку. А декор у формі хмаринок та ніжні рожеві відтінки наштовхнули фанів на думку, що в пари народилася донечка.

Звернула увагу на кульки. І мені нагадало, що такі роблять для жінки, яка повертається додому з пологового. Тож усе ж таки Даша вже народила... І рожеві – ніби в нього донечка,

– зазначила одна з коментаторок.

Інші прихильники додали: співак навряд чи випадково показав настільки промовисту деталь.

Артем Пивоваров спровокував чутки про народження первістка / Скриншот з Threads

Сам артист особисте життя не коментує та тримає інтригу. Утім, розмови про ймовірне поповнення в родині точаться ще з літа – після заяв блогера Богдана Беспалова. Тоді підозри підігріла й сама Дар'я, коли з'явилася на Atlas Festival в об'ємній сукні та ніжно притримувала живіт руками.

Подружжя взагалі уникає публічності навколо своїх стосунків. Навіть власне весілля закохані не афішували – про те, що Пивоваров таємно одружився, стало відомо лише влітку.