Артист опубликовал в инстаграм-stories снимок из игры GTA 6, однако внимание поклонников привлек праздничный декор на заднем плане – розовые и голубые шарики. На это обратил внимание один из фан-аккаунтов музыканта в Threads.

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Пользователи сети сразу предположили, что шариками украсили дом к возвращению возлюбленной артиста Дарьи из роддома. А декор в виде облачков и нежные розовые оттенки натолкнули фанатов на мысль, что у пары родилась доченька.

Обратила внимание на шарики. И мне это напомнило, что такие делают для женщины, которая возвращается домой из роддома. Так что все-таки Даша уже родила... И розовые – как будто у него дочь– отметила одна из комментаторов.

Другие поклонники добавили: певец вряд ли случайно показал столь красноречивую деталь.

Артем Пивоваров спровоцировал слухи о рождении первенца / Скриншот из Threads

Сам артист личную жизнь не комментирует и поддерживает интригу. Впрочем, разговоры о возможном пополнении в семье ведутся еще с лета – после заявлений блогера Богдана Беспалова. Тогда подозрения подогрела и сама Дарья, когда появилась на Atlas Festival в объемном платье и нежно прикрывала живот руками.

Супруги вообще избегают огласки вокруг своих отношений. Даже собственную свадьбу влюбленные не афишировали – о том, что Пивоваров тайно женился, стало известно лишь летом.