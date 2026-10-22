Про силу, що єднає покоління: Артем Пивоваров випустив потужний трек "Мій рід"

Співак Артем Пивоваров презентував нову пісню "Мій рід" та кліп до неї. Цей реліз відкриває нову сторінку в його творчості, показуючи інші грані особистості артиста.

У свіжій роботі музикант продовжує сміливо експериментувати зі звучанням та поєднувати різні жанри – оцінити прем'єру вже можна на ютуб-каналі Артема Пивоварова.

Нова композиція нагадує слухачам про невидиму силу, яка крізь століття об'єднує людей та формує нові генерації. За словами виконавця, наше коріння є тією самою основою, що передає дух і пам'ять роду. Ми продовжуємо цей шлях, залишаючи власний слід і створюючи спадок для майбутніх поколінь.

У кожному з нас живе голос тих, хто був до нас. Наш рід – це коріння, що тримає нас, і нескінченний потік енергії, який надає сил. Цей нерозривний зв'язок об'єднує покоління, підживлює та оберігає… Можливо, наш найбільший слід – це те нове, що буде створено і продовжить жити після нас,

– зазначив Артем Пивоваров.

Кліп до пісні "Мій рід" присвячений 12 видатним українським родам, серед яких Франки, Косачі, Лисенки та Симиренки. Художні кадри природи у відео поєднали з архівними фото, документами та гербами: ліс тут уособлює міцне коріння, а кар'єр – силу та загартованість. Головна ідея відеороботи – показати незламний зв'язок поколінь. Попри репресії, переслідування та спроби стерти історію, ці родини змогли передати нащадкам найважливіше – свої цінності, силу духу та спільну справу.

Артем Пивоваров – "Мій рід": дивіться відео онлайн

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