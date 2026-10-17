Український шоубізнес поповнився композиціями про кохання, силу жінок і родинні зв'язки. MONATIK випустив акустичну версію пісні на прохання слухачів, а музика оновленої "Фабрики зірок" отримала окремий плейлист на Spotify. Тим часом Джамала та ONUKA об'єдналися у спільному треку "Людина". Про ці та інші новинки – далі в матеріалі 24 Каналу.

SadSvit і FIЇNKA презентували "Буревій"

SadSvit і FIЇNKA об'єдналися для спільної композиції "Буревій". У треку поєдналися постпанкове звучання SadSvit і музичні мотиви, пов'язані з творчістю FIЇNKA. Колаборація зводить докупи різні стилі артистів, створюючи окремий настрій пісні.

Разом із треком виконавці представили кліп, знятий на Драгобраті. Гірський краєвид і сильний вітер стали частиною візуальної історії, що доповнює назву композиції.

SadSvit і FIЇNKA "Буревій": дивитись кліп онлайн

MONATIK випустив акустичну версію "Sweet Love"

MONATIK представив акустичну версію "Sweet Love" після того, як запис концертного виконання почав поширюватися в соцмережах. Слухачі просили випустити композицію на стримінгових платформах – тепер її можна слухати офіційно.

Оригінальна пісня створювалася для танцювального проєкту The Stage. Історія композиції пов'язана й із підтримкою танцівників, які нині захищають Україну: кошти від переглядів танцювального відео на YouTube спрямовували на їхню підтримку.

Дякую кожному, хто підтримав, зрозумів і дарує життя цій пісні,

- коментує реліз MONATIK.

MONATIK – "Sweet Love": дивитись кліп онлайн

KAZKA розпочала нову творчу еру з піснею "НІЧНА"

KAZKA презентувала композицію "НІЧНА" – перший сингл із майбутнього альбому, реліз якого запланований на 1 березня 2027 року. Пісня відкриває новий етап у творчості гурту під назвою KAZKA X.

Цього разу артистки звернулися до історій українських жінок, які через війну опинилися далеко одна від одної, але продовжують працювати, кохати, створювати нове й підтримувати близьких. За словами фронтвумен Олександри Заріцької, хіт "ПЛАКАЛА" свого часу став голосом багатьох жінок, а "НІЧНА" продовжує цю історію вже в нових обставинах.

KAZKA / Пресслужба

До ювілейного, десятого року гурту також готують мінісеріал про українок з різних куточків світу, концертний тур та інші матеріали в межах KAZKA X.

Валерій Харчишин записав пісню із молодим виконавцем ODYN

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин та виконавець ODYN презентували спільну композицію "Вітер, дощ і хмари". Автором музики й тексту став ODYN, а пісня вже доступна на стримінгових платформах.

Кліп об'єднав три покоління родини Харчишиних. Окрім артистів, у ньому знявся батько Валерія, Володимир Васильович, а також використали архівні кадри Василя Харчишина – брата Валерія та батька Максима, який помер у 2013 році. Відео збереглося в телефоні музиканта й було зняте під час поїздки родини до Ізраїлю на лікування.

Максим написав пісню ще в жовтні 2022 року під час прогулянки у вітряну дощову погоду. На той момент він переживав особисті труднощі на тлі війни та сімейних проблем.

Максим написав уже багато пісень, і я допомагаю йому як продюсер. А ця історія взагалі склалася сама собою. Мені потрібен був гітарист на концерти — Максим долучився. На кількох із них ми зіграли і його пісні. Коли я почув "Вітер, дощ і хмари" наживо, зрозумів, що хочу заспівати її разом із ним і записати. Так і з’явився KHARCHYSHYN + ODYN,

— розповідає Валерій Харчишин.

KHARCHYSHYN + ODYN – "Вітер, дощ і хмари": дивитись кліп онлайн

Музика "Фабрики зірок" отримала окремий плейлист на Spotify

Пісні з оновленої "Фабрики зірок", що виходить на SWEET.TV, зібрали в окремий редакторський плейлист Spotify. Проєкт стартував 4 вересня, а за перший місяць його треки набрали понад 1,5 мільйона прослуховувань на стримінгових платформах. Сторінка проєкту на Spotify має близько 80 тисяч щомісячних слухачів.

"Фабрика зірок 2026" / Пресслужба

Музика учасників також потрапила до редакторських добірок платформи, серед яких "Новинки щоп'ятниці", "Найкращі пісні солов'їною", "інді" та "ТОП ПОП 2026". Для молодих виконавців це ще одна можливість знайти слухачів за межами телевізійного шоу.

Цього тижня нові релізи об'єднали різні історії: від творчих експериментів і перезапуску відомих проєктів до музики, у якій особисті переживання стають частиною спільної сімейної історії.