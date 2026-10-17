Украинский шоу-бизнес пополнился композициями о любви, силе женщин и семейных узах. MONATIK выпустил акустическую версию песни по просьбе слушателей, а музыка обновленной "Фабрики звезд" получила отдельный плейлист на Spotify. Тем временем Джамала и ONUKA объединились в совместном треке "Людина". Об этих и других новинках – далее в материале 24 Канала.

SadSvit и FIЇNKA представили "Буревій"

SadSvit и FIЇNKA объединились для создания совместной композиции "Буревій". В треке соединились постпанковое звучание SadSvit и музыкальные мотивы, связанные с творчеством FIЇNKA. Коллаборация объединяет разные стили артистов, создавая особую атмосферу песни.

Вместе с треком исполнители представили клип, снятый на Драгобрате. Горный пейзаж и сильный ветер стали частью визуальной истории, что дополняет название композиции.

SadSvit и FIЇNKA "Буревій": смотреть клип онлайн

MONATIK выпустил акустическую версию "Sweet Love"

MONATIK представил акустическую версию "Sweet Love" после того, как запись концертного исполнения начала распространяться в соцсетях. Слушатели просили выпустить композицию на стриминговых платформах – теперь ее можно слушать официально.

Оригинальная песня создавалась для танцевального проекта The Stage. История композиции связана и с поддержкой танцоров, которые сейчас защищают Украину: средства от просмотров танцевального видео на YouTube направлялись на их поддержку.

"Спасибо каждому, кто поддержал, понял и дарит жизнь этой песне",

– комментирует релиз MONATIK.

MONATIK – "Sweet Love": смотреть клип онлайн

KAZKA начала новую творческую эру с песней "НІЧНА"

KAZKA представила композицию"НІЧНА" – первый сингл из будущего альбома, релиз которого запланирован на 1 марта 2027 года. Песня открывает новый этап в творчестве группы под названием KAZKA X.

На этот раз артистки обратились к историям украинских женщин, которые из-за войны оказались далеко друг от друга, но продолжают работать, любить, создавать новое и поддерживать близких. По словам фронтвумен Александры Зарицкой, хит "ПЛАКАЛА" в свое время стал голосом многих женщин, а "НІЧНА" продолжает эту историю уже в новых обстоятельствах.

KAZKA / Пресс-служба

К юбилейному, десятому году существования группы также готовятся мини-сериал об украинках из разных уголков мира, концертный тур и другие материалы в рамках KAZKA X.

Валерий Харчишин записал песню с молодым исполнителем ODYN

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин и исполнитель ODYN представили совместную композицию "Вітер, дощ і хмари". Автором музыки и текста стал ODYN, а песня уже доступна на стриминговых платформах.

Клип объединил три поколения семьи Харчишиных. Помимо артистов, в нем снялся отец Валерия, Владимир Васильевич, а также были использованы архивные кадры Василия Харчишина – брата Валерия и отца Максима, скончавшегося в 2013 году. Видео сохранилось в телефоне музыканта и было снято во время поездки семьи в Израиль на лечение.

Максим написал песню еще в октябре 2022 года во время прогулки в ветреную дождливую погоду. В тот момент он переживал личные трудности на фоне войны и семейных проблем.

Максим написал уже много песен, и я помогаю ему как продюсер. А эта история вообще сложилась сама собой. Мне нужен был гитарист на концерты – Максим присоединился. На нескольких из них мы сыграли и его песни. Когда я услышал "Вітер, дощ і хмари" вживую, понял, что хочу спеть ее вместе с ним и записать. Так и появился KHARCHYSHYN + ODYN,

– рассказывает Валерий Харчишин.

KHARCHYSHYN + ODYN – "Вітер, дощ і хмари": смотреть клип онлайн

Музыка "Фабрики звезд" получила отдельный плейлист на Spotify

Песни из обновленной "Фабрики звезд", выходящей на SWEET.TV, собрали в отдельный редакторский плейлист Spotify. Проект стартовал 4 сентября, а за первый месяц его треки набрали более 1,5 миллиона прослушиваний на стриминговых платформах. Страница проекта на Spotify насчитывает около 80 тысяч ежемесячных слушателей.

"Фабрика звезд 2026" / Пресс-служба

Музыка участников также попала в редакционные подборки платформы, среди которых "Новинки каждую пятницу", "Лучшие песни соловьиным голосом", "инди" и "ТОП ПОП 2026". Для молодых исполнителей это еще одна возможность найти слушателей за пределами телевизионного шоу.

На этой неделе в рубрике новые выпуски объединили разные истории: от творческих экспериментов и перезапуска известных проектов до музыки, в которой личные переживания становятся частью общей семейной истории.