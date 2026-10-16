В новой видеоработе Оля Полякова, которая совсем недавно продемонстрировала роскошный готический образ, выходит на боксерский ринг, где устанавливает свои правила игры с будущим бывшим женихом. Эстетика нового клипа – это сочетание театральности кэмпа, клубного гламура и провокационности поп-культуры 1980 – 1990-х годов.



Оля Полякова в новом клипе на песню "My Future Ex" / Фото предоставлено командой артистки

Чтобы воплотить замысел в жизнь, команда артистки использовала для видео футуристические металлические корсеты, блестящие головные уборы, откровенную хореографию и привлекла полуобнаженный балет. Все это создает атмосферу экстравагантного шоу с отсылками к квир-культуре и культовым образам поп-див.



Образы Оли Поляковой из нового клипа "My Future Ex" / Фото предоставлено командой артистки

Интересной фишкой стала свадебная символика. Полякова предстает в белом корсете, длинной фате и с букетом цветов. Однако вместо традиционной романтической истории зритель видит продолжение противостояния между женщиной и мужчиной.



Оля Полякова в образе невесты на ринге / Фото предоставлено командой артистки

За провокационными образами и танцевальными сценами прочитывается история сильной и независимой женщины, которая сама определяет правила отношений. Боксерский ринг становится метафорой любовного противостояния, а удары – символом готовности отстаивать собственные границы,

– говорит команда артистки.

Режиссером клипа выступил британский клипмейкер Джеймс Слейтер, известный своим сотрудничеством с Sam Fender и CMAT. Вместе с ним команде удалось передать главную идею – переосмысление привычного образа романтической героини, превращая его в демонстрацию уверенности, свободы и женской силы.

Идея клипа полностью перекликается с содержанием "My Future Ex" – танцевальной композиции об отношениях, в которых еще в самом начале понимаешь, что все может закончиться расставанием.



Оля Полякова в золотом металлическом корсете / Фото предоставлено командой артистки

Команда артистки отмечает, что этот клип стал частью нового англоязычного этапа творчества Поляковой. Уже сейчас она готовит свой первый англоязычный альбом, сотрудничая с британским независимым лейблом The state51 Conspiracy.

Оля Полякова – My Future Ex: смотрите клип на YouTube

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