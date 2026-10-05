Свои премьеры представили LATEXFAUNA, ENLEO, YAKTAK, Павел Зибров, Арсен Мирзоян и Оля Полякова и другие артисты. О самых интересных музыкальных новинках прошедшей недели – далее в материале 24 Канала.

LATEXFAUNA

Начать музыкальный дайджест стоит с группы LATEXFAUNA, которая выпустила новый трек KAZHAN и клип на него. Песня стала первой композицией из будущего альбома AstroPunk. Музыканты называют этот релиз началом новой эры в своем творчестве. По их словам, на этот раз они решили позволить себе "абсолютно все, и даже немного больше".

LATEXFAUNA – KAZHAN: смотрите видео онлайн

ENLEO

ENLEO выпустил трек "Под киевским дождем". Песня о том, как посреди ливня встречаешь человека, и все остальное становится неважным. Все бегут прятаться под крыши, а вы двое остаетесь под дождем.

ENLEO – "Под киевским дождем": смотрите видео онлайн

Если ENLEO рассказывает о моменте, когда чувства только зарождаются, то следующий трек YAKTAK показывает совсем другой этап любви – отношения, которые длятся уже много лет.

YAKTAK

Ярослав представил песню "Если бы не было тебя", посвященную любви, которая не угасает с годами. Это не история о первых свиданиях или влюбленности. Герой песни благодарит любимую за простые вещи: за то, что она ждет дома, поддерживает его и делает его жизнь ярче. Он не скрывает, что в отношениях бывают сложные моменты, но в то же время уверен в своих чувствах.

YAKTAK – "Если бы не было тебя": смотрите видео онлайн

Павел Зибров

Артист представил песню "Чародейка", которую посвятил своей жене Марине. По словам Зиброва, именно она стала той женщиной, которая в свое время смогла его очаровать. И под ее чарами ему так хорошо, что он уже и не убегает, ведь она превращает будни в сказку, а он – не жалуется.

В моей жизни такая чародейка тоже есть. И вы ее хорошо знаете – это моя Марина,

– рассказал Зибров.

Для клипа команда артиста использовала современные технологии, благодаря которым он вместе с женой словно возвращается в прошлое – во времена, когда они были молодыми, а их история любви только начиналась.

Павел Зибров – "Чародейка": смотрите видео онлайн

Арсен Мирзоян

Арсен Мирзоян представил песню "Чайки", которая стала саундтреком к фильму "Океан непокоренных". Композиция звучит в картине и перекликается с историей ее героев. В песне речь идет о борьбе, силе духа и стремлении двигаться вперед, даже когда на пути приходится преодолевать сложные испытания.

Арсен Мирзоян – "Чайки": смотрите видео онлайн

Оля Полякова

Исполнительница выпустила новую песню на английском языке – My Future Ex. Трек сочетает современное поп-звучание с энергичной музыкой в стиле 1980-х. Артистка посвятила композицию ситуации, когда человек влюбляется, но в то же время понимает, что эти отношения могут закончиться ссорами и слезами.

Я написала эту песню для всех, кто попадал в такую ситуацию, но все равно решал рискнуть. Это своеобразная танцевальная тренировка для разбитого сердца,

– отметила Полякова.

Оля Полякова – My Future Ex: смотрите видео онлайн

Завершает нашу подборку большой музыкальный релиз от лейбла Третьего армейского корпуса AB3 Music. На этот раз речь идет не об отдельной песне, а о целом альбоме, над которым работали десятки украинских артистов.

AB3 Music

Музыкальный лейбл Третьего армейского корпуса AB3 Music представил альбом "Украинское народное радио". Его главные темы – единство и внутренняя сила. Над альбомом работали более 50 исполнителей, битмейкеров и саундпродюсеров. Всего в альбом вошли 30 полноценных треков и 13 радиоджинглов.

В релизе можно услышать как известных украинских исполнителей, в частности ТНМК, SKOFKA, KALUSH Orchestra и alyona alyona, так и представителей андеграундной сцены и звезд сети – MC Петю, cybermykola, MUCHNOY и loco-flamer. К работе также присоединились Рома Майк, Довгий Пес, Фрай и Скало, BRATSKE KOLO и бойцы "Тройки" ANYMAN, Кров, Югар, Сиджик и MARMEK.

На создание этого альбома ушло почти два года. Я благодарен всем артистам, команде и военным, которые записывали треки в перерывах между выполнением боевых задач. Верю, что этот альбом будет жить годами и покажет: рэп – это отражение современности. А еще он даст молодежи качественную украинскую альтернативу, чтобы российская музыка не имела места в наших чартах,

– рассказал руководитель лейбла AB3 Music Илья Кучман.

Больше музыкальных премьер украинских артистов мы собрали в отдельной подборке, которая вышла в конце сентября. В ней – новые песни и клипы Jerry Heil, Святослава Вакарчука, Златы Огневич, MamaRika и других украинских исполнителей.