В новой музыкальной подборке "24 Канал" собрал премьеры, которые можно будет послушать на следующей неделе – здесь есть и чувственные композиции, и атмосферные треки, и песни с драйвовым настроением.

Jerry Heil и Святослав Вакарчук

Jerry Heil и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представили совместную песню "Две весны". Композиция рассказывает о любви, которая сохраняется несмотря на расстояние, время и невозможность быть рядом.

Jerry Heil и Святослав Вакарчук – "Две весны": смотрите видео онлайн

Злата Огневич

Злата Огневич выпустила англоязычный сингл Fighter. В песне артистка рассказывает о взлетах и падениях, критике и отказах, а также о необходимости отстаивать свой выбор и творческий путь. Особое звучание композиции придал госпел-хор из 12 британских музыкантов.

Злата Огневич – Fighter: смотрите видео онлайн

Тоня Матвиенко

Тоня Матвиенко порадовала поклонников песней "Ты сможешь все". В ней певица говорит о внутренней силе, вере в собственные силы и пути к цели, который далеко не всегда бывает простым.

Тоня Матвиенко – "Ты сможешь все": смотрите видео онлайн

LAUD

LAUD представил украиноязычную версию песни LIGHTKEPEER, с которой занял второе место на Национальном отборе-2026.

Для меня сила – это любовь, а любовь – это связь между людьми. Эта связь делает меня сильнее. Если бы не люди, которые меня любят и в меня верят – мои родители, друзья, моя девушка и слушатели, – я бы не решился на те вызовы, на которые пошел,

– отметил артист.

LAUD – "Твоя сила во мне": смотрите видео онлайн

VADYM OLIINYK

VADYM OLIINYK выпустил песню "Люди". Композиция рассказывает об отношениях, в которых один из партнеров уже живет своей жизнью, а другой продолжает пытаться спасти то, чего фактически уже нет.

VADYM OLIINYK – "Люди": смотрите видео онлайн

POSITIFF

POSITIFF представил трек "Киев Большой" – песню об особой энергии столицы, ее творчестве, динамике и атмосфере, которая может навсегда остаться в сердце человека.

POSITIFF – "Киев Большой": смотрите видео онлайн

Артем Котенко

Артем Котенко представил новый сингл "Шо ты шо / Норм чи стрьом?". Песня стала посвящением финалистам нынешнего Национального отбора на Детское Евровидение. По словам артиста, композиция рассказывает о принятии собственных слабостей и странностей. В ней Артем также затрагивает тему общественных рамок – в частности, страха осуждения и зависимости от мнения других.

Артем Котенко – "Шо ти шо / Норм чи стрьом?": смотрите видео онлайн

MamaRika

MamaRika выпустила трек "МАТРИАРХАТ". Это песня о современной женщине, которая самостоятельно определяет, как хочет жить и строить отношения. Артистка говорит о свободе выбора, собственных правилах и готовности уходить из отношений, которые больше не соответствуют ее ценностям.

MamaRika – "МАТРИАРХАТ": смотрите видео онлайн

Кстати, совсем недавно рок-группа The Hardkiss выпустила новую песню на украинском языке.