У новій музичній підбірці 24 Канал зібрав прем'єри, які можна буде слухати наступного тижня – тут є і чуттєві композиції, і атмосферні треки, і пісні з драйвовим настроєм.

Jerry Heil та Святослав Вакарчук

Jerry Heil та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентували спільну пісню "Дві весни". Композиція розповідає про любов, яка зберігається попри відстань, час і неможливість бути поруч.

Jerry Heil та Святослав Вакарчук – "Дві весни": дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч випустила англомовний сингл Fighter. У пісні артистка розповідає про злети й падіння, критику та відмови, а також необхідність відстоювати власний вибір і творчий шлях. Особливого звучання композиції додав госпел-хор із 12 британських музикантів.

Злата Огнєвіч – Fighter: дивіться відео онлайн

Тоня Матвієнко

Тоня Матвієнко потішила шанувальників піснею "Ти зможеш все". У ній співачка говорить про внутрішню опору, віру у власні сили та шлях до мети, який далеко не завжди буває простим.

Тоня Матвієнко – "Ти зможеш все": дивіться відео онлайн

LAUD

LAUD представив україномовну версію пісні LIGHTKEPEER, з якою посів друге місце на Національному відборі-2026.

Для мене сила – це любов, а любов – це зв'язок між людьми. Цей зв'язок робить мене сильнішим. Якби не люди, які мене люблять і в мене вірять – мої батьки, друзі, моя дівчина та слухачі, – я б не наважився на ті виклики, на які пішов,

– зазначив артист.

LAUD – "Твоя сила в мені": дивіться відео онлайн

VADYM OLIINYK

VADYM OLIINYK випустив пісню "Люди". Композиція розповідає про стосунки, у яких один із партнерів уже живе своїм життям, а інший продовжує намагатися врятувати те, чого фактично більше немає.

VADYM OLIINYK – "Люди": дивіться відео онлайн

POSITIFF

POSITIFF презентував трек "Київ Великий" – пісню про особливу енергію столиці, її творчість, динаміку та атмосферу, яка може назавжди залишитися в серці людини.

POSITIFF – "Київ Великий": дивіться відео онлайн

Artem Kotenko

Artem Kotenko представив новий сингл "Шо ти шо / Норм чи стрьом?". Пісня стала присвятою фіналістам цьогорічного Національного відбору на Дитяче Євробачення. За словами артиста, композиція розповідає про прийняття власних слабкостей і дивацтв. У ній Артем також порушує тему суспільних рамок – зокрема страху осуду та залежності від думки інших.

Artem Kotenko – "Шо ти шо / Норм чи стрьом?": дивіться відео онлайн

MamaRika

MamaRika випустила трек "МАТРІАРХАТ". Це пісня про сучасну жінку, яка самостійно визначає, як хоче жити та будувати стосунки. Артистка говорить про свободу вибору, власні правила й готовність залишати стосунки, які більше не відповідають її цінностям.

MamaRika – "МАТРІАРХАТ": дивіться відео онлайн

До слова, ще нещодавно рок-гурт The Hardkiss випустив нову україномовну пісню.