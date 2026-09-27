У новій музичній підбірці 24 Канал зібрав прем'єри, які можна буде слухати наступного тижня – тут є і чуттєві композиції, і атмосферні треки, і пісні з драйвовим настроєм.
Jerry Heil та Святослав Вакарчук
Jerry Heil та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентували спільну пісню "Дві весни". Композиція розповідає про любов, яка зберігається попри відстань, час і неможливість бути поруч.
Jerry Heil та Святослав Вакарчук – "Дві весни": дивіться відео онлайн
Злата Огнєвіч
Злата Огнєвіч випустила англомовний сингл Fighter. У пісні артистка розповідає про злети й падіння, критику та відмови, а також необхідність відстоювати власний вибір і творчий шлях. Особливого звучання композиції додав госпел-хор із 12 британських музикантів.
Злата Огнєвіч – Fighter: дивіться відео онлайн
Тоня Матвієнко
Тоня Матвієнко потішила шанувальників піснею "Ти зможеш все". У ній співачка говорить про внутрішню опору, віру у власні сили та шлях до мети, який далеко не завжди буває простим.
Тоня Матвієнко – "Ти зможеш все": дивіться відео онлайн
LAUD
LAUD представив україномовну версію пісні LIGHTKEPEER, з якою посів друге місце на Національному відборі-2026.
Для мене сила – це любов, а любов – це зв'язок між людьми. Цей зв'язок робить мене сильнішим. Якби не люди, які мене люблять і в мене вірять – мої батьки, друзі, моя дівчина та слухачі, – я б не наважився на ті виклики, на які пішов,
– зазначив артист.
LAUD – "Твоя сила в мені": дивіться відео онлайн
VADYM OLIINYK
VADYM OLIINYK випустив пісню "Люди". Композиція розповідає про стосунки, у яких один із партнерів уже живе своїм життям, а інший продовжує намагатися врятувати те, чого фактично більше немає.
VADYM OLIINYK – "Люди": дивіться відео онлайн
POSITIFF
POSITIFF презентував трек "Київ Великий" – пісню про особливу енергію столиці, її творчість, динаміку та атмосферу, яка може назавжди залишитися в серці людини.
POSITIFF – "Київ Великий": дивіться відео онлайн
Artem Kotenko
Artem Kotenko представив новий сингл "Шо ти шо / Норм чи стрьом?". Пісня стала присвятою фіналістам цьогорічного Національного відбору на Дитяче Євробачення. За словами артиста, композиція розповідає про прийняття власних слабкостей і дивацтв. У ній Артем також порушує тему суспільних рамок – зокрема страху осуду та залежності від думки інших.
Artem Kotenko – "Шо ти шо / Норм чи стрьом?": дивіться відео онлайн
MamaRika
MamaRika випустила трек "МАТРІАРХАТ". Це пісня про сучасну жінку, яка самостійно визначає, як хоче жити та будувати стосунки. Артистка говорить про свободу вибору, власні правила й готовність залишати стосунки, які більше не відповідають її цінностям.
MamaRika – "МАТРІАРХАТ": дивіться відео онлайн
До слова, ще нещодавно рок-гурт The Hardkiss випустив нову україномовну пісню.