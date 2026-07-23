Ассія Ахат неочікувано повернулася до Києва з США та заінтригувала планами

Відома артистка після тривалого періоду за океаном знову з'явилася в українській столиці. Вона вже працює над новими проєктами та готує повернення до сцени.

Як стало відомо з інтерв'ю "Сцена подій", скрипалька і співачка Ассія Ахат після кількох років життя у США знову працює в Києві над новим творчим етапом. Артистка вже запускає серію музичних проєктів і планує повернення до активної сцени.

У розмові артистка зізналася, що за час повномасштабної війни створила три інструментальні альбоми. За її словами, ця музика вже отримує визнання за кордоном і збирає нагороди на конкурсах у США та Європі.

Водночас Ахат зізналася, що скучила за пісенною творчістю, яку свого часу добре знали українські слухачі. Саме тому зараз вона зосередилася на роботі у столиці та готується до нових релізів.

Зараз я перебуваю в Києві й активно готуюся до нового етапу. Уже найближчими днями ми розпочинаємо зйомки кількох музичних відео та фотосесій разом із людьми, яких я дуже ціную і поважаю як професіоналів,

– каже Ахат.



Ассія Ахат повертається до України / фото з інстаграму

Окремо Ахат прокоментувала чутки про можливу участь у "Музичній платформі". Вона підтвердила, що переговори були, але через організаційні моменти участь довелося відкласти.

Ми дуже хотіли взяти участь у проєкті, але цього разу не вдалося вчасно узгодити всі організаційні моменти. Зараз ми активно працюємо над новим музичним матеріалом, завершуємо кілька важливих творчих процесів, тому вирішили не поспішати. Упевнена, що попереду ще буде багато цікавих зустрічей із глядачами,

– каже Ахат.

Вона додала, що сподівається незабаром не лише презентувати нові роботи, а й оголосити про виступи в Україні. За словами артистки, їй дуже хочеться знову побачитися зі своїми слухачами.

Раніше до України повернулася Міка Ньютон, яка також живе у США та цілих 14 років не виступала у Києві.