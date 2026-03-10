Зараз Асія Ахат (справжнє ім'я – Інесса Баленко) зосереджена на нових проєктах і саморозвитку. Де перебуває співачка і чим саме займається – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До слова Еріка з "Фабрики зірок" вже не та: як змінилось життя співачки і де вона зараз

Чим відома Асія Ахат?

Асія почала вчитися гри на скрипці з самого дитинства – 5 років. Навчалась у Києві в музичному коледжі Глієра, Національній музичній академії. Також стажувалась за кордоном – навчалась у Франції у скрипаля Філіпа Брига.

Згодом Асія Ахат стала солісткою Української національної філармонії (до слова, вона була однією з наймолодших співачок) та упродовж 6 років була першою скрипкою у жіночому квартеті. Разом з колективом виступала у багатьох містах Європи.

У 1999 році Асія Ахат представила дебютний альбом Homo Novus з інструментальними творами. А через 3 роки розпочала кар'єру співачки та підписала контракт з компанією Universal/Ukrainian Records та Universal Poland. У неї вийшла пісня "Де ж ти тепер?", що стала хітом.

В артистки вийшли альбоми "Шоколад", "Душа болела". Згодом Асія Ахат створила гурт "69", у рамках якого вийшло ще кілька альбомів. У 2011 році Асія Ахат зосередилась на скрипковій музиці та випустила пісню If Only Tonight, що потрапив у чарт Billboard та став справжнім хітом у США.

Асія Ахат – If Only Tonight: дивіться відео онлайн

Після цього Асія Ахат тільки продовжувала розвиватися. Вона використовувала у своїх піснях латиноамериканські мотиви, також поєднувала гру на скрипці зі своїм голосом.

У 2019 році Асія Ахат влаштувала велике концертне шоу в Національній опері України – "Музична феєрія". За роки кар'єри Асія Ахат виступала з такими світовими зірками як Роберт Плант, Марк Нопфлер, Жан-Люк Понті, П'єр Бланшар, Курт Елінг і Кріс Ботті. Вона є заслуженою артисткою України.

У 2021 році Асія Ахат стала членкинею американської академії звукозапису. Вона стала чи не першою українською артисткою, що отримала можливість обирати номінантів і переможців премії Греммі.

Що відомо про особисте життя Асії Ахат?

У 18 років Ассія Ахат вперше стала мамою – в неї народився син Данило. Жінка самостійно виховувала сина, адже її чоловік служив в армії. Їхній шлюб не вдався.

Удруге співачка вийшла заміж за бізнесмена Ігоря Баленка. У пари народився син Філіп. Зараз Асія Ахат рідко розповідає про особисте життя. Але відомо, що вона вже у статусі бабусі.

Де зараз Асія Ахат?

Асія Ахат вже багато років живе за кордоном – вона часто показується в Нью-Йорку та Маямі. Однак зірка не забуває про Україну.

Від початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні артистка приїздить до Києва та публікує у своїх соцмережах правду про війну, розповідає про масовані обстріли та закликає підтримувати захисників. Свої дописи зараз Ассія пише двома мовами – українською та англійською.

У 2025 році Асія Ахат презентувала новий альбом Born in Kyiv. Платівка номінована на European International Music Awards 2026 у категорії Best Folk / World Music Album.

Ця музика, як подих міста, в якому я народилась. Це голос війни і любові, жіночої сили, краси і пам'яті. Дякую всім, хто творив цей альбом разом зі мною – на двох континентах, у складні часи, з відкритим серцем,

– коментувала співачка.

У композиції Unbroken звучить її скрипкове соло, а саму пісню виконала американська співачка Darlene Koldenhoven.

Асія Ахат – Unbroken: слухайте онлайн

Артистка продовжує працювати над своїми піснями. Нещодавно вийшов її новий трек "Алло".