"Життя без фільтрів і прикрас": Решетники показали, як з синами ховалися під час обстрілу Києва

У ніч на 10 червня Росія здійснила чергову терористичну атаку на Україну. Ворог, зокрема, вдарив по Києву.

Григорій та Христина Решетники показали, як з дітьми ховалися під час обстрілу столиці, передає Show 24 з посиланням на їхні інстаграм-сторінки. Жителі Києва пережили чергову безсонну ніч.

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Григорій Решетник показав життя "без фільтрів і прикрас": як він разом з дружиною Христиною та їхніми трьома синами, Іваном Дмитром і Олександром, спускався в укриття. У столиці вже котру ніч було гучно.

Особливо боляче за дітей, які щоночі підхоплюються та зляканими очима шукають допомоги, захисту у твоїх очах. Ти ж можеш діяти тільки інтуїтивно – намагаєшся приборкати себе, свій емоційний стан та заспокоїти, вберегти їх,

– зазначив Решетник.

Телеведучий підкреслив, що в Україні, зокрема в Києві, складно жити – особливо з дітьми та вночі. Водночас він наголосив, що росіяни не взяли столицю за три дні, як того хотіли, та їм не вдасться цього зробити ніколи.

Бо, як би складно нам не було, ми пройдемо цей шлях заради майбутнього наших дітей, онуків і нащадків – вони пишатимуться нами, живучи в мирні часи!,

– додав телеведучий.

Григорій та Христина Решетники з дітьми спускаються в укриття / Фото з інстаграму телеведучого

Христина Решетник про нічну атаку на Київ

Христина Решетник опублікувала фотографію одного з синів, який спить в машині під час нічного обстрілу столиці. Ймовірно, сім'я ховалася на паркінгу.

Щоночі одне і те ж. Коли ці нелюди покинуть цей світ назавжди. Щоб діти спали у своїх ліжках і не чули звуків вибухів,

– написала Христина.

Син Решетників спить під час нічної атаки на Київ / Скриншот з інстаграму Христини

Вона також показала відео, на якому чути звуки ППО та вибухів.

Нагадаємо, що вночі росіяни запустили по Києву "Шахеди". Наразі відомо, що постраждали 7 районів столиці: Дарницький, Оболонський, Голосіївський, Деснянський, Шевченківський, Подільський та Солом'янський.