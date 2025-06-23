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Show24 Українські зірки Страшна ніч, – Леся Нікітюк розповіла, як з новонародженим сином ховалася від балістичних ракет
23 червня, 20:12
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Страшна ніч, – Леся Нікітюк розповіла, як з новонародженим сином ховалася від балістичних ракет

Софія Хомишин
Основні тези
  • У ніч на 23 червня російська армія здійснила комбіновану атаку на Україну.
  • Леся Нікітюк розповіла, як пережила її з новонародженим сином.

У ніч на 23 червня російська армія здійснила комбіновану атаку на столицю та інші області України. Леся Нікітюк, яка живе в Києві, розповіла, як пережила цей обстріл з новонародженим сином.

Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку телеведучої. 

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Леся Нікітюк розповіла, де ховається з малюком під час ракетних обстрілів. 

Я біжу в укриття з дитиною. Страшна ніч, 
– наголосила знаменитість. 

Крім того, вона висловила співчуття сім'ям загиблих і постраждалих після російської атаки. 

Леся Нікітюк розповіла, що ховається з новонародженим сином в укриття / Скриншот з інстаграм-сторіс
 

Що відомо материнство Лесі Нікітюк

У червні Леся Нікітюк підтвердила, що чекає на дитину. Телеведуча розповіла, що дізналася про вагітність під час зйомок фільму "Песики". Вона зізналася, що цей період минув для неї легко – без токсикозу та різких змін настрою.

15 червня, у День батька, Леся Нікітюк народила первістка. Батьком дитини став військовий Дмитро Бабчук.

Після народження сина телеведуча розповіла, що чудово почувається в ролі мами. За її словами, порівняно з напруженим робочим графіком, материнство для неї – наче відпочинок.