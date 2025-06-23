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Леся Нікітюк розповіла, де ховається з малюком під час ракетних обстрілів.

Я біжу в укриття з дитиною. Страшна ніч,

– наголосила знаменитість.

Крім того, вона висловила співчуття сім'ям загиблих і постраждалих після російської атаки.

Леся Нікітюк розповіла, що ховається з новонародженим сином в укриття / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо материнство Лесі Нікітюк

У червні Леся Нікітюк підтвердила, що чекає на дитину. Телеведуча розповіла, що дізналася про вагітність під час зйомок фільму "Песики". Вона зізналася, що цей період минув для неї легко – без токсикозу та різких змін настрою.

15 червня, у День батька, Леся Нікітюк народила первістка. Батьком дитини став військовий Дмитро Бабчук.

Після народження сина телеведуча розповіла, що чудово почувається в ролі мами. За її словами, порівняно з напруженим робочим графіком, материнство для неї – наче відпочинок.