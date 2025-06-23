23 червня, 20:12
Страшна ніч, – Леся Нікітюк розповіла, як з новонародженим сином ховалася від балістичних ракет
Основні тези
- У ніч на 23 червня російська армія здійснила комбіновану атаку на Україну.
- Леся Нікітюк розповіла, як пережила її з новонародженим сином.
У ніч на 23 червня російська армія здійснила комбіновану атаку на столицю та інші області України. Леся Нікітюк, яка живе в Києві, розповіла, як пережила цей обстріл з новонародженим сином.
Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку телеведучої.
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Леся Нікітюк розповіла, де ховається з малюком під час ракетних обстрілів.
Я біжу в укриття з дитиною. Страшна ніч,
– наголосила знаменитість.
Крім того, вона висловила співчуття сім'ям загиблих і постраждалих після російської атаки.