Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу телеведущей.
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Леся Никитюк рассказала, где прячется с малышом во время ракетных обстрелов.
Я бегу в укрытие с ребенком. Страшная ночь,
– подчеркнула знаменитость.
Кроме того, она выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших после российской атаки.
Леся Никитюк рассказала, что прячется с новорожденным сыном в укрытие / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о материнстве Леси Никитюк
В июне Леся Никитюк подтвердила, что ждет ребенка. Телеведущая рассказала, что узнала о беременности во время съемок фильма "Песики". Она призналась, что этот период прошел для нее легко – без токсикоза и резких смен настроения.
15 июня, в День отца, Леся Никитюк родила первенца. Отцом ребенка стал военный Дмитрий Бабчук.
После рождения сына телеведущая рассказала, что прекрасно чувствует себя в роли мамы. По ее словам, по сравнению с напряженным рабочим графиком, материнство для нее – как отдых.