Понад 25 "Шахедів: українські зірки потрапили під обстріл в Одесі

Учора, 21 квітня, Маша Єфросиніна, Оля Полякова та Ксенія Мішина, які перебували в Одесі, опинились під обстрілом. Росія атакувала регіон ударними дронами типу Shahed-136.

Єфросиніна та Полякова в Одесі проводили концерт "Дорослі дівчата", а акторка Мішина перебувала у місті з власних причин. Однак усі троє опинились під російською атакою, пише Show24.

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Оля Полякова та Маша Єфросиніна опублікували в інстаграм-сторіс спільне відео, де розповіли, що якраз закінчили концерт і готувались до відпочинку, як в один момент почули вибухи та вирішили спуститись в укриття. Вони закликали людей берегти себе.

Полякова та Єфросиніна розповіли про обстріл Одеси: дивіться відео онлайн

Ксенія Мішина під час обстрілу перебувала на вулиці. Їй довелось бігти у безпечне місце під звуки вибухів. Своїми емоціями вона також поділилась в інстаграмі.

30 шахедів. Одеса. Бігли з усіх ніг. Давно не відчувала такого страху,

– написала акторка.

Ксенія Мішина потрапила під обстріл в Одесі: дивіться відео онлайн

Зазначимо, що в Одесі унаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби. На місцях спалахнули пожежі.