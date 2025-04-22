Ефросинина и Полякова в Одессе проводили концерт "Взрослые девушки", а актриса Мишина находилась в городе по собственным причинам. Однако все трое оказались под российской атакой, пишет Show24.

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Оля Полякова и Маша Ефросинина опубликовали в инстаграм-сторис совместное видео, где рассказали, что как раз закончили концерт и готовились к отдыху, как в один момент услышали взрывы и решили спуститься в укрытие. Они призвали людей беречь себя.

Полякова и Ефросинина рассказали об обстреле Одессы: смотрите видео онлайн

Ксения Мишина во время обстрела находилась на улице. Ей пришлось бежать в безопасное место под звуки взрывов. Своими эмоциями она также поделилась в инстаграме.

30 шахедов. Одесса. Бежали со всех ног. Давно не испытывала такого страха,

– написала актриса.

Ксения Мишина попала под обстрел в Одессе: смотрите видео онлайн

Отметим, что в Одессе в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства. На местах вспыхнули пожары.