Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Одесской ОГА Олега Кипера.

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Последствия атаки на Одессу

Поздно вечером российская армия массированно атаковала Одессу дронами-камикадзе типа "Шахед". С 22:00 в городе раздавались мощные взрывы.

В результате атаки в городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства. На местах вспыхнули пожары.

Сейчас над ликвидацией последствий российских атак работают все соответствующие службы.

Информация о пострадавших уточняется.

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Ранее стало известно, что россияне начали снаряжать дроны Shahed 136/"Герань-2" капсулами с отравляющими химическими веществами, чтобы наносить дополнительный ущерб. Так, в одном из БПЛА обнаружена капсула с концентрированным боевым отравляющим веществом CS (иритант).

Это высокотоксичное вещество раздражающего действия. Вражеские БПЛА могут разбрасывать капсулы с отравляющим веществом с целью поражения людей.