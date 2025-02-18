Головна музична подія року: ATLAS FESTIVAL 2025 оголосив дату та місце проведення

ATLAS FESTIVAL повертається і готує грандіозне шоу. Організатори оголосили дату й місце проведення головної музичної події року.

Вони мають на меті повторити торішній успіх Atlas United та зібрати рекордну суму на потреби Збройних Сил України, пише Show 24.

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Так, стало відомо, що ATLAS FESTIVAL відбудеться 18-20 липня 2025 року на території столичного ТРЦ Blockbuster Mall. Захід проходитиме під гаслом "Надихає. Об'єднує. Допомагає".

На сцені виступатимуть як українські, так і міжнародні виконавці. Імена артистів та хедлайнерів організатори обіцяють оголосити на початку березня.

ATLAS FESTIVAL 2025 – це перш за все про свідомий вибір та гарантовані заходи безпеки для кожного відвідувача. Тож вже другий рік поспіль ТРЦ Blockbuster Mall зустрічатиме найпалкіших меломанів з усіх куточків країни. У разі повітряної тривоги на території ТРЦ діятиме найбільше укриття розміром понад 50 тис. м2, яке одночасно зможе вмістити десятки тисяч людей,

– зазначили організатори.

Квитки на ATLAS FESTIVAL вже доступні у продажу за спеціальними цінами. Щоправда, їх є обмежена кількість, а з березня відбудеться підвищення цін.

Що відомо про Atlas United 2024