Головна музична подія року: ATLAS FESTIVAL 2025 оголосив дату та місце проведення
- ATLAS FESTIVAL 2025 відбудеться 18-20 липня на території ТРЦ Blockbuster Mall в Києві, з метою зібрати кошти на підтримку ЗСУ.
- На фестивалі виступатимуть українські та міжнародні виконавці, а квитки вже доступні у продажу за спеціальними цінами.
ATLAS FESTIVAL повертається і готує грандіозне шоу. Організатори оголосили дату й місце проведення головної музичної події року.
Вони мають на меті повторити торішній успіх Atlas United та зібрати рекордну суму на потреби Збройних Сил України, пише Show 24.
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Так, стало відомо, що ATLAS FESTIVAL відбудеться 18-20 липня 2025 року на території столичного ТРЦ Blockbuster Mall. Захід проходитиме під гаслом "Надихає. Об'єднує. Допомагає".
На сцені виступатимуть як українські, так і міжнародні виконавці. Імена артистів та хедлайнерів організатори обіцяють оголосити на початку березня.
ATLAS FESTIVAL 2025 – це перш за все про свідомий вибір та гарантовані заходи безпеки для кожного відвідувача. Тож вже другий рік поспіль ТРЦ Blockbuster Mall зустрічатиме найпалкіших меломанів з усіх куточків країни. У разі повітряної тривоги на території ТРЦ діятиме найбільше укриття розміром понад 50 тис. м2, яке одночасно зможе вмістити десятки тисяч людей,
– зазначили організатори.
Квитки на ATLAS FESTIVAL вже доступні у продажу за спеціальними цінами. Щоправда, їх є обмежена кількість, а з березня відбудеться підвищення цін.
Що відомо про Atlas United 2024
- Торік подію відвідало понад 60 тисяч гостей, серед яких 2538 людей з інвалідністю, для яких організували спеціальну VIP-зону та інклюзивні активності.
- На фестивалі виступили "Бумбокс", YAKTAK, Артем Пивоваров, DANTES з Jerry Heil, "Жадан і Собаки", БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, ТНМК, "Друга Ріка", ONUKA, MÉLOVIN та багато інших артистів.
- Фестиваль зібрав 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ завдяки відрахуванням 15% з кожного квитка, благодійним аукціонам та внескам партнерів.