Про це вже висловився український шоумен Анатолій Анатоліч. Він зізнався, що йому не подобається. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку телеведучого.
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Так, Олександр Волошин у своєму інстаграмі повідомив, що 24 лютого вийде його пісня "Ненько".
Уривок з композиції Олександра Волошина
Що ти, як ти моя Ненько?
Чому мій дім від мене так далеко
Чому життя моє немов лелека
Чому глядеш у небокрай?
Молитись за мене не забувай, пам'ятай
Після цього Анатолій Анатоліч вийшов в інстаграм-сторіс, де висловився про Волошина та його трек.
Мені дуже не подобається, що люди, які свідомо з'їб*лися, порушивши закон, придбавши собі виїзд якимось чином, вони лізуть в українське медіаполе. І зараз він ще буде на монетизації зі свого треку заробляти, а незміцнілі уми будуть слухати його музику про те, як він сумує за ненькою Україною десь на Балі чи у Варшаві. Це крінж, коли людина, яка з'їб*лася, постить пісню про те, як він сумує за Україною,
– зазначив телеведучий.
Анатолій Анатоліч висловився про нову пісню Волошина: дивіться відео онлайн
Що відомо про втечу Олександра Волошина з України
Блогер, за даними журналістки Раміни Есхакзай, виїхав з України 31 липня 2024 року "як водій мікроавтобуса Volkswagen від суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень".
Олександр скористався системою "Шлях", туди його зареєструвало так зване ТОВ "Рос Транс". Цією системою він користувався і раніше, коли виїжджав за кордон, але тоді використовував інші напрямки діяльності.