"Вона була непритомна": оприлюднили запис дзвінка у 911 в день смерті Гейден Панеттьєрі

Американська акторка та колишня наречена Володимира Кличка Гейден Панеттьєрі пішла з життя 16 серпня, а тепер у мережі з'явився аудіозапис виклику служби порятунку.

На плівці чути, як брат її бойфренда у паніці намагався реанімувати зірку за вказівками диспетчера 911. Аудіозапис оприлюднило видання CBS News.

Так, тіло акторки виявив Зак – брат її тодішнього бойфренда Браяна Гікерсона.

Я зайшов після церкви до квартири мого брата та його дівчини, і він прокинувся, а його дівчина... вона була непритомна,

– пояснив він диспетчеру служби 911.

Оператор поцікавився, чи дихає жінка. Почувши, що чоловік не впевнений у цьому, працівник сказав Заку негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію та перевірити наявність дефібрилятора в будинку.

Після цього диспетчер екстреної служби пояснював чоловікові, як правильно виконувати натискання на грудну клітку та робити штучне дихання. Зак щосили намагався повернути акторку до життя до приїзду парамедиків, проте всі зусилля виявилися марними.

Додамо, що через кілька днів після трагедії Зак також розповів TMZ, що його брат Браян Гікерсон одразу дав Панеттьєрі дозу препарату Наркан. Цей засіб застосовують у разі передозування наркотичними речовинами.

Згідно з висновками судмедекспертів, загибель акторки визнали нещасним випадком через токсичну дію комплексу речовин, зокрема фентанілу.

Наразі агенти Управління з боротьби з наркотиками США та поліція з'ясовують походження цих речовин. Федеральні правоохоронці вже провели допит Браяна Гікерсона.