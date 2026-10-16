На записи слышно, как брат ее бойфренда в панике пытался реанимировать звезду, следуя инструкциям диспетчера службы 911. Аудиозапись обнародовало издание CBS News.

Так, тело актрисы обнаружил брат ее тогдашнего бойфренда Брайана Хикерсона – Зак.

Я зашел после церкви в квартиру моего брата и его девушки, и он проснулся, а его девушка... она была без сознания,

– пояснил он диспетчеру службы 911.

Оператор поинтересовался, дышит ли женщина. Услышав, что мужчина не уверен в этом, сотрудник сказал Заку немедленно начать сердечно-легочную реанимацию и проверить наличие дефибриллятора в доме.

После этого диспетчер экстренной службы объяснял мужчине, как правильно выполнять нажатия на грудную клетку и делать искусственное дыхание. Зак изо всех сил пытался вернуть актрису к жизни до приезда парамедиков, однако все усилия оказались тщетными.

Добавим, что через несколько дней после трагедии Зак также рассказал TMZ, что его брат Брайан Хикерсон сразу же ввел Панеттьери дозу препарата Наркан. Это средство применяется при передозировке наркотическими веществами.

Согласно заключению судебно-медицинских экспертов, смерть актрисы признали несчастным случаем из-за токсического воздействия комплекса веществ, в частности фентанила.

В настоящее время агенты Управления по борьбе с наркотиками США и полиция выясняют происхождение этих веществ. Федеральные правоохранители уже провели допрос Брайана Хикерсона.