Український військовий відповів реперці, яка його висміяла: "Тортури – це злочин"
- Американська реперка Азілія Бенкс висміяла українського військового Олександра Кірієнка, який пройшов російський полон, на своїй сторінці в соціальній мережі X.
- Олександр Кірієнко записав відеозвернення у відповідь, підкресливши важливість свободи слова, але наголосивши на моральних обмеженнях, та розповів про свою травматичну історію полону.
Днями американська реперка Азілія Бенкс висміяла бійця 36-ї бригади морської піхоти Олександра Кірієнка, який пройшов російський полон. Український військовий відреагував на образливий коментар знаменитості.
Кірієнко записав відеозвернення до реперки. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на його фейсбук.
До теми Американська реперка поглузувала над українським військовим, який пройшов російський полон
Олександр Кірієнко – український морський піхотинець, який обороняв Маріуполь. Навесні 2022 року чоловік потрапив у російський полон. Військовий повернувся додому через 3 роки.
У відеозверненні Кірієнко сказав, що підтримує свободу слова, адже є українцем. На його думку, кожен має право висловлювати свою думку, "але совість і честь мають накладати певні обмеження".
Азіліє, я бажаю тобі, щоб ніхто з твоїх близьких не спробував такої "дієти", яку отримують українські військовополонені. Постійне приниження, побиття і голод,
– звернувся військовий до реперки.
Олександр додав, що знає, яку трагедію пережили афроамериканці та відчув на собі, "як ламає людську душу досвід неволі". Він зауважив: "травму неволі відчувають навіть ті покоління, які не бачили цього пекла".
Військовий наголосив, що від кожного залежить, що робити з цим досвідом. Ми можемо стати сильнішими й навчити своїх дітей боротися за майбутнє, або ж "це зламає нас і майбутнє наших дітей".
Тортури – це злочин. Неволі немає місця в цивілізованому світі. Люди створені для свободи й взаєморозуміння. І всіх своїх дітей я навчаю саме так. Вчу відповідати за кожне сказане слово, бо слово – це зерно дії. І кожна світова трагедія починалася з якогось неправильного слова. Слава Україні!,
– сказав Олександр Кірієнко у відеозверненні.
Олександр Кірієнко відповів Азілії Бенкс / відео з фейсбуку військового
Що відомо про скандал з Азілією Бенкс
Днями Азілія Бенкс опублікувала на своїй сторінці в X допис, де поглузувала над українським військовим Олександром Кірієнком. Реперка репостнула колаж з фотографій бійця, зробленими до та після російського полону, і написала: "Щось мало зупинити його товсту д*пу від їжі".