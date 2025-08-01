Днями американська реперка Азілія Бенкс висміяла бійця 36-ї бригади морської піхоти Олександра Кірієнка, який пройшов російський полон. Український військовий відреагував на образливий коментар знаменитості.

Кірієнко записав відеозвернення до реперки. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на його фейсбук.

До теми Американська реперка поглузувала над українським військовим, який пройшов російський полон

Олександр Кірієнко – український морський піхотинець, який обороняв Маріуполь. Навесні 2022 року чоловік потрапив у російський полон. Військовий повернувся додому через 3 роки.

У відеозверненні Кірієнко сказав, що підтримує свободу слова, адже є українцем. На його думку, кожен має право висловлювати свою думку, "але совість і честь мають накладати певні обмеження".

Азіліє, я бажаю тобі, щоб ніхто з твоїх близьких не спробував такої "дієти", яку отримують українські військовополонені. Постійне приниження, побиття і голод,

– звернувся військовий до реперки.

Олександр додав, що знає, яку трагедію пережили афроамериканці та відчув на собі, "як ламає людську душу досвід неволі". Він зауважив: "травму неволі відчувають навіть ті покоління, які не бачили цього пекла".

Військовий наголосив, що від кожного залежить, що робити з цим досвідом. Ми можемо стати сильнішими й навчити своїх дітей боротися за майбутнє, або ж "це зламає нас і майбутнє наших дітей".

Тортури – це злочин. Неволі немає місця в цивілізованому світі. Люди створені для свободи й взаєморозуміння. І всіх своїх дітей я навчаю саме так. Вчу відповідати за кожне сказане слово, бо слово – це зерно дії. І кожна світова трагедія починалася з якогось неправильного слова. Слава Україні!,

– сказав Олександр Кірієнко у відеозверненні.

Олександр Кірієнко відповів Азілії Бенкс / відео з фейсбуку військового

Що відомо про скандал з Азілією Бенкс

Днями Азілія Бенкс опублікувала на своїй сторінці в X допис, де поглузувала над українським військовим Олександром Кірієнком. Реперка репостнула колаж з фотографій бійця, зробленими до та після російського полону, і написала: "Щось мало зупинити його товсту д*пу від їжі".