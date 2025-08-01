Кириенко записал видеообращение к рэперше. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на его фейсбук.

К теме Американская реперка посмеялась над украинским военным, который прошел российский плен

Александр Кириенко – украинский морской пехотинец, который оборонял Мариуполь. Весной 2022 года мужчина попал в российский плен. Военный вернулся домой через 3 года.

В видеообращении Кириенко сказал, что поддерживает свободу слова, ведь является украинцем. По его мнению, каждый имеет право выражать свое мнение, "но совесть и честь должны накладывать определенные ограничения".

Азилия, я желаю тебе, чтобы никто из твоих близких не попробовал такой "диеты", которую получают украинские военнопленные. Постоянное унижение, избиение и голод,

– обратился военный к реперше.

Александр добавил, что знает, какую трагедию пережили афроамериканцы и почувствовал на себе, "как ломает человеческую душу опыт неволи". Он отметил: "травму неволи чувствуют даже те поколения, которые не видели этого ада".

Военный отметил, что от каждого зависит, что делать с этим опытом. Мы можем стать сильнее и научить своих детей бороться за будущее, или же "это сломает нас и будущее наших детей".

Пытки – это преступление. Неволе нет места в цивилизованном мире. Люди созданы для свободы и взаимопонимания. И всех своих детей я учу именно так. Учу отвечать за каждое сказанное слово, потому что слово – это зерно действия. И каждая мировая трагедия начиналась с какого-то неправильного слова. Слава Украине!,

– сказал Александр Кириенко в видеообращении.

Александр Кириенко ответил Азилии Бэнкс / видео с фейсбука военного

Что известно о скандале с Азилией Бэнкс

На днях Азилия Бэнкс опубликовала на своей странице в X сообщение, где посмеялась над украинским военным Александром Кириенко. Реперка репостнула коллаж из фотографий бойца, сделанными до и после российского плена, и написала: "Что-то должно было остановить его толстую д*пу от еды".