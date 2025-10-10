Зіркові батьки з великою сім'єю: хто з українських знаменитостей має трьох дітей
- Катерина Бужинська, Лілія Ребрик, Світлана Тарабарова, Тарас Тополя, Олена Кравець та Анатолій Анатоліч є українськими знаменитостями, які мають по троє дітей.
- Для кожного з них діти – найдорожчий скарб.
Чимало зіркових пар сьогодні виховують трьох, а то і більше дітей. Вони переконані, що велика родина – це прекрасно, адже є кому і дарувати любов, і отримувати її у відповідь.
Що цікаво, часто такі зіркові сім'ї стають прикладом для наслідування. У добірці Show24 пропонуємо подивитись, які селебреті наважились на статус багатодітних батьків.
Може зацікавити Двічі одружувався: що відомо про особисте життя Кирила Буданова
Хто з українських зірок має трьох дітей?
Катерина Бужинська
У шлюбі з продюсером Юрієм Квеленковим народилась донька Олена, однак з певних причин цей союз розпався. У 2014 році Бужинська вийшла заміж за Дімітара Стойчева. У пари народились двійнята – Дмитро та Катерина.
Сьогодні старша донька зірки проживає у Німеччині менші діти живуть і навчаються у Болгарії. Через це співачка вимушена жити на дві країни. Деколи у гості навідується й Олена.
Лілія Ребрик та Андрій Дикий
У 2011 році пара побралась, а вже за рік у сім'ї з'явилась перша дитина – донечка Діана. Ще через п'ять років – донька Поліна. А у 2024 році телеведуча народила ще одну доньку, яку назвали Адель.
Світлана Тарабарова та Олексій Бондар
Свою долю з продюсером співачка поєднала у 2016 році, коли вийшла за нього заміж. Хоч чоловік і старший за Світлану на 14 років, та вік не став перешкодою для створення великої родини.
Через два роки після одруження артистка народила сина Івана. У 2020 році сім'я поповнилась ще однією дитиною – дівчинкою Марією. А вже у квітні 2023 року Тарабарова народила третє немовля – донечку Поліну.
Тарас та Олена Тополі
Первісток подружжя з'явився на світ ще у далекому 2013 році. Хлопця назвали Романом. Через два роки народився другий син – Марк. А вже у 2020 році Олена народила доньку Марію.
Раніше співачка розповідала, що перші пологи тривали 13 годин, під час народження другого сина – у хлопчика було обвиття пуповиною, а треті пологи хоч були короткими, але вагітність підірвала здоров'я жінки. Крім того, ні друга, ні третя вагітності не були заплановані.
Сьогодні подружжя більше не планує розширювати сім'ю.
Олена Кравець
У 2002 році акторка вийшла заміж за колегу по "Квартал 95". У 2003 році у пари народилась донька Марія, а у 2016 – двійня: хлопчик Іван і дівчинка Катя.
Раніше Кравець розповідала, що двічі втрачала вагітність на одному й тому самому терміні.
Коли почалась повномасштабна війна, Олена поїхала у вимушену еміграцію з дітьми, однак згодом повернулась, бо хотіла працювати та реалізовуватися, а не лише бути мамою.
Старша донька вже давно не живе поруч із мамою. Вона переїхала, коли народились молодші брат і сестра.
Анатолій Анатоліч і Юлія Яцечко
Пара виховує трьох дітей: дві доньки – Аліса та Лоліта й син – Ніл. Коли розпочалась велика війна, родина евакуювалась до Франції. Діти там пішли до школи, а шоумен час від часу приїздив у гості до родини.
Та 2023 році сім'я у повному складі повернулась до України.
Також вас можуть зацікавити легендарні програми, які колись вів Андрій Кузьменко.