Чимало зіркових пар сьогодні виховують трьох, а то і більше дітей. Вони переконані, що велика родина – це прекрасно, адже є кому і дарувати любов, і отримувати її у відповідь.

Що цікаво, часто такі зіркові сім'ї стають прикладом для наслідування. У добірці Show24 пропонуємо подивитись, які селебреті наважились на статус багатодітних батьків.

Хто з українських зірок має трьох дітей?

Катерина Бужинська

У шлюбі з продюсером Юрієм Квеленковим народилась донька Олена, однак з певних причин цей союз розпався. У 2014 році Бужинська вийшла заміж за Дімітара Стойчева. У пари народились двійнята – Дмитро та Катерина.

Сьогодні старша донька зірки проживає у Німеччині менші діти живуть і навчаються у Болгарії. Через це співачка вимушена жити на дві країни. Деколи у гості навідується й Олена.

Катерина Бужинська з чоловіком і дітьми / Фото з інстаграму артистки

Лілія Ребрик та Андрій Дикий

У 2011 році пара побралась, а вже за рік у сім'ї з'явилась перша дитина – донечка Діана. Ще через п'ять років – донька Поліна. А у 2024 році телеведуча народила ще одну доньку, яку назвали Адель.

Діти Лілії Ребрик та Андрія Дикого / Фото з інстаграму зірки

Світлана Тарабарова та Олексій Бондар

Свою долю з продюсером співачка поєднала у 2016 році, коли вийшла за нього заміж. Хоч чоловік і старший за Світлану на 14 років, та вік не став перешкодою для створення великої родини.

Через два роки після одруження артистка народила сина Івана. У 2020 році сім'я поповнилась ще однією дитиною – дівчинкою Марією. А вже у квітні 2023 року Тарабарова народила третє немовля – донечку Поліну.

Світлана Тарабарова з дітьми та чоловіком / Фото з інстаграму співачки

Тарас та Олена Тополі

Первісток подружжя з'явився на світ ще у далекому 2013 році. Хлопця назвали Романом. Через два роки народився другий син – Марк. А вже у 2020 році Олена народила доньку Марію.

Раніше співачка розповідала, що перші пологи тривали 13 годин, під час народження другого сина – у хлопчика було обвиття пуповиною, а треті пологи хоч були короткими, але вагітність підірвала здоров'я жінки. Крім того, ні друга, ні третя вагітності не були заплановані.

Сьогодні подружжя більше не планує розширювати сім'ю.

Тарас та Олена Тополі з дітьми / Фото з інстаграму співачки

Олена Кравець

У 2002 році акторка вийшла заміж за колегу по "Квартал 95". У 2003 році у пари народилась донька Марія, а у 2016 – двійня: хлопчик Іван і дівчинка Катя.

Раніше Кравець розповідала, що двічі втрачала вагітність на одному й тому самому терміні.

Коли почалась повномасштабна війна, Олена поїхала у вимушену еміграцію з дітьми, однак згодом повернулась, бо хотіла працювати та реалізовуватися, а не лише бути мамою.

Старша донька вже давно не живе поруч із мамою. Вона переїхала, коли народились молодші брат і сестра.

Молодші діти Олени Кравець / Фото з інстаграму акторки

Анатолій Анатоліч і Юлія Яцечко

Пара виховує трьох дітей: дві доньки – Аліса та Лоліта й син – Ніл. Коли розпочалась велика війна, родина евакуювалась до Франції. Діти там пішли до школи, а шоумен час від часу приїздив у гості до родини.

Та 2023 році сім'я у повному складі повернулась до України.

