Звездные родители с большой семьей: кто из украинских знаменитостей имеет троих детей
- Екатерина Бужинская, Лилия Ребрик, Светлана Тарабарова, Тарас Тополя, Елена Кравец и Анатолий Анатолич являются украинскими знаменитостями, которые имеют по трое детей.
- Для каждого из них дети – самое дорогое сокровище.
Немало звездных пар сегодня воспитывают троих, а то и больше детей. Они убеждены, что большая семья это прекрасно, ведь есть кому и дарить любовь, и получать ее в ответ.
Что интересно, часто такие звездные семьи становятся примером для подражания. В подборке Show24 предлагаем посмотреть, какие селебрети решились на статус многодетных родителей.
Кто из украинских звезд имеет троих детей?
Екатерина Бужинская
В браке с продюсером Юрием Квеленковым родилась дочь Елена, однако по определенным причинам этот союз распался. В 2014 году Бужинская вышла замуж за Димитара Стойчева. У пары родились двойняшки – Дмитрий и Екатерина.
Сегодня старшая дочь звезды проживает в Германии меньшие дети живут и учатся в Болгарии. Поэтому певица вынуждена жить на две страны. Иногда в гости наведывается и Елена.
Лилия Ребрик и Андрей Дикий
В 2011 году пара поженилась, а уже через год в семье появился первый ребенок – дочь Диана. Еще через пять лет – дочь Полина. А в 2024 году телеведущая родила еще одну дочь, которую назвали Адель.
Светлана Тарабарова и Алексей Бондарь
Свою судьбу с продюсером певица соединила в 2016 году, когда вышла за него замуж. Хотя мужчина и старше Светланы на 14 лет, но возраст не стал препятствием для создания большой семьи.
Через два года после бракосочетания артистка родила сына Ивана. В 2020 году семья пополнилась еще одним ребенком – девочкой Марией. А уже в апреле 2023 года Тарабарова родила третьего младенца – дочь Полину.
Тарас и Елена Тополи
Первенец супругов появился на свет еще в далеком 2013 году. Парня назвали Романом. Через два года родился второй сын – Марк. А уже в 2020 году Елена родила дочь Марию.
Ранее певица рассказывала, что первые роды длились 13 часов, во время рождения второго сына – у мальчика было обвитие пуповиной, а третьи роды хоть были короткими, но беременность подорвала здоровье женщины. Кроме того, ни вторая, ни третья беременности не были запланированы.
Сегодня супруги больше не планируют расширять семью.
Елена Кравец
В 2002 году актриса вышла замуж за коллегу по "Квартал 95". В 2003 году у пары родилась дочь Мария, а в 2016 – двойня: мальчик Иван и девочка Катя.
Ранее Кравец рассказывала, что дважды теряла беременность на одном и том же сроке.
Когда началась полномасштабная война, Елена уехала в вынужденную эмиграцию с детьми, однако впоследствии вернулась, потому что хотела работать и реализовываться, а не только быть мамой.
Старшая дочь уже давно не живет рядом с мамой. Она переехала, когда родились младшие брат и сестра.
Анатолий Анатолич и Юлия Яцечко
Пара воспитывает троих детей: две дочери – Алиса и Лолита и сын – Нил. Когда началась большая война, семья эвакуировалась во Францию. Дети там пошли в школу, а шоумен время от времени приезжал в гости к семье.
И 2023 году семья в полном составе вернулась в Украину.
