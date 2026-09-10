Як виглядає 28-річна донька Барака Обами, яка відмовилася від прізвища батька

Старша донька експрезидента США Барака Обами, яка будує кар'єру в Голлівуді та відмовилася від відомого прізвища, рідко потрапляє в об'єктиви камер. Проте днями папараці вдалося сфотографувати Малію під час зустрічі з відомим журналістом у Лос-Анджелесі.

Папараці "Backgrid" підловили дівчину помітили на терасі популярного закладу Little Dom's. Її співбесідником став Джошуа Бірмен – відомий журналіст та автор статті, за якою свого часу зняли оскароносний фільм "Арго".

Наразі невідомо, чи мала ця зустріч особистий характер, чи пара обговорювала співпрацю. Оскільки Малія успішно працює в Голлівуді як режисерка та сценаристка, цілком імовірно, що вони могли готувати новий спільний проєкт для екранізації.

Діти Барака Обами ведуть доволі закритий спосіб життя. Щоб досягти успіху самостійно і не привертати зайвої уваги, 28-річна Малія навіть відмовилася від прізвища батька – у титрах вона зазначає себе просто як Малія Енн. Сам експрезидент такий крок доньки повністю підтримує, адже розуміє її бажання жити без постійного нагляду преси.

Малія Енн / фото "Backgrid"

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