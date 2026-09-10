Папарацци из"Backgrid" застукали девушку на террасе популярного заведения Little Dom's. Ее собеседником оказался Джошуа Бирмен – известный журналист и автор статьи, по которой в свое время был снят оскароносный фильм "Арго".

Пока неизвестно, носила ли эта встреча личный характер или пара обсуждала сотрудничество. Поскольку Малия успешно работает в Голливуде в качестве режиссера и сценариста, вполне вероятно, что они могли готовить новый совместный проект для экранизации.

Дети Барака Обамы ведут довольно закрытый образ жизни. Чтобы добиться успеха самостоятельно и не привлекать лишнего внимания, 28-летняя Малия даже отказалась от фамилии отца – в титрах она указывает себя просто как Малия Энн. Сам экс-президент полностью поддерживает такой шаг дочери, ведь понимает ее желание жить без постоянного пристального внимания прессы.

Малия Энн / фото "Backgrid"

Дочь Синди Кроуфорд нередко путают с ее 60-летней звездной мамой. Они похожи как две капли воды и обе выглядят просто потрясающе. По случаю праздника легендарная супермодель трогательно поздравила свою единственную дочь Каю Гербер с 25-летием.