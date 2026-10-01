Батько Стасі Ровінської розповів, як вона живе після розлучення та чи повернеться в Україну

Українська акторка та телеведуча Стася Ровінська після початку повномасштабного вторгнення переїхала за кордон. За цей час зміни відбулися не лише в її житті, а й в особистих стосунках.

Навесні артистка повідомила про розлучення з режисером Ярославом Ровінським, з яким прожила у шлюбі 13 років. Батько Стасі, український режисер і музичний продюсер Семен Горов, уперше прокоментував розрив доньки та розповів, чи планує вона повернутися в Україну разом із дітьми. Про це він сказав у коментарі програмі "Ранок у Великому місті".

Семен Горов вирішив не розкривати подробиць розриву доньки. Водночас він зазначив, що ніхто з близьких не радий такому розвитку подій.

Я б не хотів так щільно це коментувати, бо це краще запитати в них. Таке буває, на жаль. Звичайно, ніхто не радий від цього, але… Чим трагедія відрізняється від драми? У трагедії гине головний герой чи сходить з розуму. А в драмі все може вирішитися хепі-ендом,

– сказав Горов.

Також режисер розповів, що сумує за донькою та онуками, адже вони не бачилися ще від початку 2022 року. Водночас родина підтримує зв'язок телефоном. Семен Горов додав, що Стася планує приїхати в Україну, проте конкретної дати поки немає. За його словами, наразі Стася Ровінська продовжує працювати у США та будує кар'єру в Нью-Йорку.

Вона працює, має чудовий вигляд, вона сильна жінка, розумна, талановита. Я впевнений, що все в неї буде гаразд,

– зазначив режисер.

Батько Стасі Ровінської розповів, як вона живе після розлучення та чи планує повертатися в Україну: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, син Тіни Кароль Веніамін наразі навчається у Великій Британії, а в листопаді йому виповниться 18 років. Співачка вже розповідала, чи планує він приїхати в Україну на своє повноліття.