Цим артистка поділилась в проєкті "Життя відомих людей".

Наразі Веніамін навчається у Великій Британії та живе в кампусі. Як розповіла Тіна Кароль, там діють доволі суворі правила, тому потрапити на закриту територію стороннім людям непросто. Однак співачка планує поїхати до сина на день народження, щоб провести цей важливий день разом.

Я до нього, безумовно, приїду привітати. Треба буде викроїти час у навчанні, бо діти перебувають у кампусі і є лише екстрені випадки, коли до них можна. А так вони перебувають у ком'юніті. Я не перериваю його навчання своїми емоційними сплесками,

– зазначила виконавиця.

Водночас довго чекати на зустріч із сином в Україні Тіні Кароль не доведеться. За її словами, Веніамін має приїхати до України вже у грудні.

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Раніше ми розповідали, що відомо про єдиного сина Тіни Кароль та де він зараз навчається.