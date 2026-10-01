Этим артистка поделилась в проекте "Жизнь известных людей".

Сейчас Вениамин учится в Великобритании и живет в кампусе. Как рассказала Тина Кароль, там действуют довольно строгие правила, поэтому посторонним людям непросто попасть на закрытую территорию. Однако певица планирует поехать к сыну на день рождения, чтобы провести этот важный день вместе.

Я, безусловно, приеду к нему, чтобы поздравить. Придется выкроить время в расписании занятий, потому что дети находятся в кампусе, и только в экстренных случаях к ним можно попасть. А так они живут в сообществе. Я не прерываю его обучение своими эмоциональными всплесками,

– отметила певица.

В то же время долго ждать встречи с сыном в Украине Тине Кароль не придется. По ее словам, Вениамин должен приехать в Украину уже в декабре.

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Ранее мы рассказывали, что известно о единственном сыне Тины Кароль и где он сейчас учится.