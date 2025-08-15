Під час першого у Києві етно-електронного фестивалю "Вирій" на сцену вийшов один із головних хедлайнерів – британський поет і музикант Бенджамін Клементайн. Це був його перший концерт в Україні з 2018 року.

Найемоційнішим моментом стало виконання пісні London, яку Клементайн перетворив на Kyiv. Відео про це завірусилося в тіктоці. Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт theatre_more

Так, під час виконання відомої пісні London артист змінив назву на Kyiv, а сцена засвітилася кольорами українського прапора.

Відео цього моменту лише за добу зібрало понад 200 тисяч переглядів, 35 тисяч лайків та тисячі коментарів, у яких люди дякують музиканту за підтримку та щирість.

Зауважимо, фестиваль "Вирій" відбувся 9-10 серпня на ВДНГ, об'єднавши музику, театр та перформанс. Разом із Клементайном на сцені виступили ДахаБраха, ONUKA, Jamala, Марина Круть та інші відомі українські артисти.

Для події був зазначений особливий дрескод: розкуте етно, етнофутуризм, дикість, природність і свобода, що, до речі, і відображав образ британського музиканта.