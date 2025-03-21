Батьки мають на нього великий вплив, – інсайдери розкрили подробиці про наймолодшого Трампа

Беррон Трамп, син президента США, 20 березня відзначив своє 19-річчя. Єдиний син Дональда Трампа та першої леді Меланії, якого батьки тривалий час оберігали від публічності, зараз здобуває освіту в Нью-Йорку.

Джерела з близького оточення родини розкрили деякі деталі про характер та плани юнака. Повідомляє Show 24 з посиланням на People.

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Він (Беррон – 24 Канал) зіткнувся з ситуаціями, з якими його ровесники ніколи не стикалися. Він отримав хорошу освіту, встиг багато побачити й чітко усвідомлює свою особистість,

– розповіло одне з джерел, близьких до родини.

Інформатори підкреслюють, що важливу роль у вихованні Беррона відіграли європейські цінності, які передала йому мати, уродженка сучасної Словенії. Завдяки цьому хлопець став менш імпульсивним, ніж його ровесники, завжди спочатку вислухає співрозмовника і є дуже ввічливим.

Від батька, як повідомляють інсайдери, Беррон перейняв особливий стиль комунікації та цілеспрямованість. Джерела не виключають, що юнак може піти шляхом батька в політику, однак зараз, за їхніми словами, він знає чого хоче, відтак зосереджений на створенні власних компаній та фінансовій незалежності.

Коли він вийде у світ і залишить свій слід, люди матимуть краще уявлення про те, ким він є насправді. Зараз батьки мають на нього великий вплив,

– зазначило джерело, близьке до родини Трампів.

Нагадаємо, раніше ми писали детальний матеріал про те, що відомо про наймолодшого Трампа.