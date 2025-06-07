Бейонсе залишилась без штанів під час концерту: курйозний момент потрапив на відео

Зі співачкою Бейонсе трапився конфуз під час чергового концерту. Проте вона професійно відреагувала й продовжила виступ.

У четвер ввечері, 5 червня, Бейонсе виступила в Лондоні в рамках туру Cowboy Carter. У неї виникла проблема з вбранням, пише Show 24 з посиланням на Billboard.

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Під час виконання пісні I'm That Girl Бейонсе виконала активний танцювальний рух. Раптом пара золотистих штанів з бахромою зіслизнули з боді співачки та впали. Відео курйозного моменту стало вірусним у мережі.

Та Бейонсе зовсім не розгубилася. Вона продовжувала виступати, а потім з усмішкою плавно присіла й підтягнула штани. Одна з танцівниць допомогла їй закріпити їх навколо талії, а публіка підтримала зірку вигуками. Артистка без жодного сум'яття продовжила свій номер та запальну хореографію.

З Бейонсе трапився курйоз під час концерту: відео

У мережі стали активно обговорювати інцидент. Бейонсе похвалили за її незворушність та професіоналізм. Хтось знайшов привід для добрих жартів.

Раніше Бейонсе одягнула українське вбрання

На одному з попередніх концертів Бейонсе вийшла на сцену у вбранні від бренду Cultnaked, засновницею якого є львів'янка Мері Фуртас.

Ковбойський образ співачки складався з подовженого шкіряного жакета, масивної пряжки, коричневого капелюха й чоботів з бахромою. Та акцент був саме на шубі зі штучного хутра від українського бренду.